DERNA 17 AGO. (dall’inviato Marcello Di Meglio) Ore cruciali e drammatiche per il destino della città martire di Derna, nell’estremo ovest della Cirenaica libica, a 180 chilometri da Tobruk, sede del governo del generale Khalifa Haftar, alternativo a quello “ufficiale” di Tripoli del Premier Fayez al Serraj, riconosciuto da UE e ONU ma estremamente debole politicamente e militarmente.

L’assedio dell’Esercito Nazionale Libico comandato da Haftar stesso si sta stringendo come un cappio alla gola con ingenti quantità di miliziani dotati di carri armati , veicoli blindati e tecniche pick-up attrezzate con mitraglie pesanti da 80 mm.

Le forze di Haftar hanno chiuso tutti gli ingressi al centro urbano e le vie d’uscita, bloccando dentro la gabbia della morte di cemento sia i civili, sia i resistenti armati del Consiglio della Shura dei Mujahiddiin, l’entità politico militare che da 4 anni governa Derna in opposizione all’assalto dei jahidisti estremisti dell’Isis.





E proprio questa tenaglia viene giustificata dai vertici dell’ENL con l’intenzione di impedire ai circa 300 “soldati” della multinazionale del terrore di lasciare

la città per ricongiungersi con altri gruppi in “franchising” Isis incistati a Sabratha sulla costa, nelle montagne sabbiose dell’entroterra di Sirte, nell’Oasi di Cufra a confine con l’Egitto e tutto ad ovest nel profondo del Fezzan a ridosso del border algerino. Ma l’intenzione reale di Haftar è decapitare il Consiglio della Shura dei Muhjaiddiin che pure ha combattuto con buoni risultati la cellula Isis in città e impadronirsi dell’ultima area portuale della Cirenaica che manca al suo mosaico.

Dopo una nottata trascorsa sul filo della tensione di annunciati nuovi bombardamenti aerei dell’ “Omar Al-Mukhtar Operations Room”, l’armata di Haftar si sta preparando per lanciare l’attacco finale di terra a Derna city, sfruttando la cinica ideologia che “il nemico del mio nemico è mio amico”, ovvero non impegnandosi tanto – come sbandierato – contro i miliziani Isis ma lasciando loro un certo qual campo libero di azione in città per fiaccare proprio i combattenti muhjaiddin di ispirazione qaedista.

Strategia di attesa del gioco del gatto col topo sulla pelle degli abitanti civili di Derna, ormai priva di ogni bene umanitario di base. Se di cibo e acqua non se ne parla, però, ieri l’altro Haftar ha permesso l’ingresso in città di un convoglio di medicinali e materiale sanitario destinato all’ospedale centrale Wehda.

Lo conferma lo stesso Direttore del policlinico Mansour Ben Fayed. “L’“Omar Al-Mukhtar Operations Room” che gestisce l’assedio definito “Dignity Operation” ci ha dato il lasciapassare per l’approvvigionamento di medicine e attrezzature sanitarie esaurite da una settimana e arrivate ieri”

Ben Fayed aggiunge che “tale permesso ha fatto giungere nelle corsie soprattutto bombole di ossigeno di cui eravamo totalmente sprovvisti in tutti i poli sanitari di Derna, e abbiamo la possibilità di mandare le ambulanze fuori Derna city per fare rifornimento di carburante nelle stazioni di servizio controllate dai soldati di Haftar con le famiglie più in difficoltà che ora possono varcare i check point blindati dai mezzi militari dell’ENL”.

“Ma chi esce da Derna non rientra più.” – chiarisce il dottor Ben Fayed – “questo è negli ordini di Haftar. All’ospedale Wehda qualcosa possiamo di nuovo fare ma mancano i generi necessari di sussistenza alimentare di base, cibo e vegetali freschi sono ormai scomparsi dalla città”.

Derna è sotto stretto assedio da parte delle forze di Tobruk inquadrate nella “Dignity Operation” ormai da quasi otto giorni e questa mossa, apparentemente umanitaria, è la strategia di Haftar per svuotarla di abitanti, che altro non sono che i familiari dei miliziani del Consiglio della Shura dei Muhjaidddiin.

Da almeno lunedi 7 agosto scorso Organizzazioni umanitarie internazionali e locali e entità sovranazionali comes l’UNSMIL dell’ONU (United Nations Sanitary Mission on Libya) nonchè il Consiglio Presidenziale tripolino del Premier filoccidentale Fayez al Serraj, continuano a denunciare la gravità umanitaria dell’assedio di Derna denominato “Dignity Operation” dell’ENL di Haftar come la causa di un disastro umanitario mentre l’attenzione dei media internazionali e della politica dei “palazzi” dei potenti di Africom rimane centrata sul problema migranti del Sub-Sahel, assiepati come animali in gabbia nei centri di raccolta e detenzione, soprattutto a Sabratha e in Tripolitania. L’appello alle forze di “Dignity Operation” haftariane è quello di togliere l’assedio di Derna city permettendo ai civili intrappolati il ritorno ad una vita quanto più normale possibile.

Da parte sua il portavoce dell’esercito di Haftar, il colonnello Ahmed Al-Mismari , ribadisce il piano di attacco finale al centro di Derna e negli ultimi due

giorni i carri armati dell’ENL hanno preso il controllo di altri crocevia strategici a ridosso del centro urbano, appostandosi nel sobborgo di Wadi Al-Naqa e controllando l’unica strada costiera all’entrata occidentale della città, bloccando uscite e ingressi di chiunque dalla Tripolitania, impegnando i combattenti del Council Shoura Muhjaiddeen e denunciandone gli intensi e continui attacchi contro le forze di Haftar. Insomma tra bambini si dice: “Ha cominciato lui” ma questo trappolone libico non è un gioco da ragazzi.

“Una nuova postazione dell’”Omar Muktar Operations Room” di “Dignity Operation” è stata stabilizzata nell’area di Ean Mara “ – ha aggiunto Al-Mismari.

In questo sobborgo è infatti insediata una nuova milizia della galassia di armati che infestano non da oggi la Libia, chiamata “Awliya Al-Dam”

(letteralmente “Proprietari del proprio sangue”, n.d.r.), un gruppo di ex civili che hanno imbracciato kalashikov e Rpg in seguito alla strage delle vittime della catastrofica esplosione che ha raso al suolo il villaggio di Al-Qubba avvenuta due anni fa, quando più di 50 civili, tra cui donne, anziani e bambini persero la vita proprio nell’area di Ean Mara.

I residenti del quartiere di Ean Mara ritengono per certo che la responsabilità dell’eccidio sia del Derna Shoura Council Muhjaiddeen, nonostante questo attribuisca la strage ai miliziani dell’Isis – contro cui i muhjaiddiin da sempre combattono – e attribuiscono ad essi la paternità dell’attentato sanguinario.

Il colonnello Al-Mismari ha annunciato che è in preparazione un attacco aereo confermando che cacciabombardieri dell’ENL faranno parte dell’operazione senza però rivelare quale tipo di jet vi prenderà parte. Haftar si avvale di aviogetti forniti dall’Egitto, quindi non solo Mig 21 e Mig 23 di fabbricazione russa ma anche i più potenti e affidabili F16 dell’aeronautica egiziana che hanno già bombardato dal cielo Derna più volte. Le carte sono scoperte in un gioco a poker i cui bluff non sono più un problema.

Marcello Di Meglio