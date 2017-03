Libera Genova, in piazza per le vittime delle Mafie

GENOVA. 21 MAR. “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”. E’ questo il tema che ha accompagnato la XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico: un appuntamento che da oltre vent’anni vede impegnati nel ricordare, ogni 21 di marzo, tutte le vittime della violenza mafiosa, rinnovando nel loro nome il nostro impegno contro le mafie e la corruzione.

Un appuntamento che di recente, lo scorso 1 marzo, con il via libera definitivo e unanime dell’Aula della Camera, è stato istituzionalizzato.

Quest’oggi, in tutta Italia, sono scese in piazza 500mila persone persone, in 20 piazze principali e in oltre 4000 luoghi.

In Liguria migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Genova e di Ventimiglia con scuole, istituzioni ed associazioni, idealmente unite nell’abbraccio con i familiari delle vittime innocenti delle mafie.

Accanto alle due piazze principali, sono oltre 180 i “luoghi di memoria” in Liguria: scuole, sedi associative, negozi, luoghi di lavoro che alle 11:00 del 21 marzo, in contemporanea con il resto d’Italia, si sono fermati per un momento di ricordo.

Nel pomeriggio le attività proseguiranno: circa 400 persone parteciperanno a 5 seminari in spazi dell’Università, del Palazzo Ducale e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.