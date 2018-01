Li sgrida perché fanno pipì su auto: naso rotto, picchiato da branco stranieri

Far West. Il nostro territorio ormai in mano a loro. Lasciati liberi di usare la violenza. Botte dal branco per un nonnulla.

Intorno a mezzanotte un pacifico imprenditore della zona di Marinella ha sgridato alcuni stranieri (probabilmente dell’Est) che stavano facendo pipì sulla fiancata dell’auto, ma anziché chiedere scusa loro hanno reagito picchiandolo selvaggiamente e allontanandosi indisturbati.

L’inquietante episodio è avvenuto a Sarzana.





Il ferito è stato poi costretto a passare la notte in ospedale per accertamenti e ne avrà per almeno un mese. Gli hanno rotto il naso e ha diverse ferite al volto per le quali ci sono voluti anche dei punti di sutura. La compagna invece ha alcuni lividi sul collo e dovrà indossare un collare.

Ecco una prima sostanziale ricostruzione dei fatti, secondo la sintesi delle testimonianze raccolte dai carabinieri.

Marito e moglie si stavano avviando verso la loro auto, parcheggiata in piazza San Giorgio, per tornare a casa. La coppia ha quindi notato due giovani che avevano tirato giù parte dei pantaloni e cominciato a fare pipì sul veicolo.

Poco distante, altri due giovani del branco di stranieri stavano orinando su una serranda di una parafarmacia e uno sotto il palo per la segnalazione della ztl.

A questo punto, l’imprenditore ha sgridato i due giovani, i quali, anziché allontanarsi e chiedere scusa, hanno continuato imperterriti a fare gli affari loro. Dopo avere finito, hanno aggredito con inaudita violenza il malcapitato di turno mentre gli altri due immobilizzavano la moglie afferrandola anche al collo.

Poi, alla fine della “punizione” gli aggressori si sono allontanati indisturbati.

Alcuni parenti e amici della vittima si sono sfogati sui social, lamentandosi dell’insicurezza e spiegando anche che la coppia aggredita in quei momenti drammatici non è stata aiutata da nessuno.

“Questa notte verso le 00,30/1.00 in Piazza San Giorgio – hanno pubblicato sulla pagina Fb Mugugno sarzanese – un mio parente è stato massacrato di botte da 4/5 extracomunitari…la moglie tenuta ferma da altri “amici” loro… il perché?!?

Beh il motivo è semplice, uno deve farsi urinare la macchina e restare in silenzio..non può avere più la libertà di dirgli di farla da un’altra parte…

In tutto questo, NESSUNO ha tentato di aiutarlo o intervenire in qualsiasi maniera…La paura vince su tutto evidentemente. Siamo arrivati a livelli incredibili, mai avrei potuto pensare che un paese come Sarzana arrivasse a questi livelli!!!”.