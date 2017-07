GENOVA. 14 LUG. “A Sinistra” oggi ha inviato al sindaco di Genova Marco Bucci una “lettera aperta” con alcune proposte per il rilancio della città.

”Caro Sindaco – scrivono gli esponenti di A Sinistra – abbiamo perso le elezioni ma il nostro impegno per la città di Genova non si è fermato. Così Genova che osa riparte da Piazza Don Gallo e, con l’evento Prossima Genova, propone al neo eletto Marco Bucci il suo piano per i 100 giorni. Il Sindaco si è detto disponibile ad accogliere le proposte degli avversari per cooperare in maniera costruttiva per la città. Questo è quello che avremmo fatto noi nei primi 100 giorni, da luglio a inizio ottobre, che rappresentano il momento più importante per impostare più grandi scelte di cambiamento. Si tratta di alcuni provvedimenti immediatamente operativi: AMIU e AMT, sindaco della notte e patto per la musica, opportunità scuola e Genova include tutti. Impulso Genova è un pacchetto di proposte che determina le condizioni per realizzare di più. La speranza è quella che il nostro non sia un appello perso nel vuoto e che il proposito della nuova Giunta di rendere Genova superba, come dichiarato più volte nel corso della campagna elettorale, sia concreto e non un mero circo da politica mediatica”.

OPPORTUNITÀ SCUOLA





La proposta è creare, in collaborazione con gli Istituti scolastici del comune, un sistema di comodato dei libri di scuola. Un prestito gratuito che metta i libri di testo a disposizione di chi ne ha bisogno innescando un circuito virtuoso per cui la platea dei beneficiari aumenta. Attraverso il comodato d’uso possiamo dare subito i libri a 5mila studenti e nel giro di qualche anno si arriverebbe a coprire più di 11mila studenti.

GENOVA INCLUDE TUTTI

Sul modello di città come Roma, Ravenna e Perugia, il Comune può istituire dei rappresentanti aggiunti che rappresentino i genovesi senza cittadinanza. Questi saranno eletti dagli stranieri residenti a Genova da almeno un anno. Andranno così a integrare la composizione del consiglio comunale e dei consigli municipali. I consiglieri aggiunti dovrebbero partecipare alle sedute delle rispettive assemblee con tutti i diritti dei consiglieri, eccetto naturalmente il diritto di voto.

SINDACO DELLA NOTTE & PATTO PER LA MUSICA

La movida è cultura, opportunità, intrattenimento ed è anche un’economia.

L’idea è quella di nominare un Sindaco della Notte, con lo scopo di promuovere l’economia e la qualità della vita nelle ore notturne, ponendosi come mediatore tra i promotori della movida e le esigenze degli abitanti dei quartieri interessati. Si potrebbe inoltre creare un tavolo permanente per favorire la buona movida con la filiera produttiva musicale genovese e i locali che vogliono promuovere musica dal vivo ed eventi culturali.

AMIU & AMT

Il Comune dovrebbe aprire tavoli di rinegoziazione dei contratti di servizio, per adeguarli alle necessità di oggi. Inoltre, queste aziende devono cambiare funzionamento: per AMIU è necessario dare seguito al piano industriale volto a raccolta differenziata ed economia circolare; per AMT è necessario studiare un’evoluzione delle linee e del servizio offerto. Per quanto riguarda AMIU la giunta deve presentare al consiglio diversi piani di fattibilità per la realizzazione degli impianti, in particolare studiando diverse fonti di finanziamento; per AMT può costituire un tavolo di esperti che in tempi rapidi possa disegnare un piano integrato della mobilità in città.

IMPULSO GENOVA

UFFICIO CREATIVITA’: Creare un ufficio per agevolare l’apertura di nuove attività e imprese creative e innovative. Si occuperà di semplificare la burocrazia (permessi e autorizzazioni, assistenza fiscale) di dare servizi e trovare risorse (soluzioni per reperire fondi e finanziamenti da bandi europei e fondazioni private), di mettere in rete le realtà esistenti e quelle nuove che vogliono nascere.

OSSERVATORIO GENOVA: Uno strumento per misurare l’attrattività e la competitività di Genova a confronto con le principali città europee.

MAPPARE GLI SPAZI: Un database digitale e pubblico che indichi per ogni immobile vuoto, pubblico o privato, la collocazione, le condizioni, la destinazione d’uso. Un accordo di programma tra i soggetti più rappresentativi che debbano essere coinvolti nel piano di recupero degli spazi (grandi soggetti pubblici proprietari come FS e UNIGE, associazioni di proprietari immobiliari, di costruttori, imprese creative, start-up) che delinei le modalità per procedere al concreto recupero, il reperimento di fondi da canali differenti, la stesura di una strategia coordinata.

PATTO CON L’UNIVERSITA’: Un patto che coinvolga l’ateneo e i centri di ricerca presenti in città IIT e CNR e le aziende private con alcuni obiettivi specifici compiti precisi, al fine di favorire lo sviluppo di una zona universitaria in città con spazi per studenti e ricercatori, per incubatoi d’imprese e per reperire fondi e finanziamenti.