Les 7 Doigts de la Main arrivano a Genova alla Tosse

GENOVA. 26 DIC. Una proposta che racchiude un mix di sapori fatto di cultura, divertimento e soprattutto adatto a grandi e piccini, quella dei canadesi Les 7 Doigts de la Main che dal 12 al 14 gennaio 2017, arrivano a Genova, al Teatro della Tosse, ultima tappa dell’unica mini-tournèe prevista in Italia, dopo Trento e Trieste.

Les 7 Doigts presentano un potente spettacolo di acrobazie culinarie che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo. Uno strabiliante gruppo di artisti canadesi si muovono in armonia come le dita di una mano, in un incredibile mélange di forme artistiche dall’acrobazia, alla danza d’avanguardia, e clownerie, musica, canto, testi, proiezioni video interattive, DJ in diretta, a cui si aggiunge la capacità di cucinare “nel frattempo”e sul serio.

In una cucina del tutto funzionante, attrezzata con tanto di fornelli, lavello, frigorifero e forno a microonde Les 7 Doigts de la Main esaltano la vita quotidiana nella preparazione di veri manicaretti. La cucina diventa palcoscenico di straordinari numeri di acrobazia danzata, ad alto tasso spettacolare e giocati sul tempo di cottura che non perdona. In quest’atmosfera surreale ed esilarante c’è anche spazio per le confessioni: dal primo bacio al sapore di cioccolato, ad una serata solitaria tra una tisana e un barattolo di marmellata, fino ai reconditi segreti delle ricette che ogni famiglia gelosamente custodisce.



Così, il profumo e il sapore che si sprigionano da una pentola, da una padella, o da un mazzetto di erbe aromatiche, vanno a colpire, il vissuto individuale, i rapporti interpersonali e le relazioni tra culture diverse, da cuocere a fuoco lento in una cucina piena di segreti.

In scena Sidney Iking Bateman, Héloïse Bourgois, Melvin Diggs, Mishannock Ferrero, Anna Kichtchenko, Gabriela Parigi, Emile Pineault, Matias Plaul, Pablo Pramparo. Assistente artistico, Direttore di palco Sabrina Gilbert , Direzione musicale Sébastien Soldevila,fonico Colin Gagné, disegno luci di Éric Champoux, scenografia Ana Cappelluto Props Cloé Alain-Gendreau.

Lo spettacolo è ispirato al libro “Young and Hungry” di Suzanne Taylor.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietto Intero € 24,00

Ridotto Gruppi e Operatori/Teatro/Danza € 16,00

Under 28 € 10,00 (solo giovedì 12 gennaio)