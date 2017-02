Leone di Lernia è morto: Zoo di 105 (e non solo) in lutto

GENOVA. 28 FEB. Ha lottato fino all’ultimo come un leone, quale lui era, di nome e di fatto, prima di arrendersi, nel letto della sua casa di Milano. Si è spento oggi a 78 anni Leone Di Lernia, conduttore radiofonico, cantautore del genere trash-demenziale italiano e storica spalla comica del mitico “Zoo di 105”.

Nato a Trani nel 1938 aveva raggiunto la popolarità a inizio anni ’90 grazie alle sue originali cover parodistiche e goliardiche di brani di musica dance, prima di cominciare, quasi 10 anni fa, l’avventura con lo “Zoo”, la trasmissione cult di Radio 105, di cui fu protagonista dal 1999 al 2008 e poi di nuovo nel 2011.

Martedì scorso 21 febbraio 2017, era stato ricoverato in un ospedale di Milano a causa di un malore, ma era stato dimesso alcuni giorni dopo, in seguito ad un incoraggiante miglioramento delle sue condizioni di salute. E invece, soltanto dopo una settimana, se n’è andato, oggi martedì 28 febbraio, nel letto del suo appartamento meneghino.

Il primo ad annunciare il decesso dell’artista pugliese è stato suo figlio Davide con un post su Facebook. E nella puntata odierna dello Zoo di 105, ufficialmente in lutto, Marco Mazzoli ha informato una moltitudine di ascoltatori addolorati che Leone combatteva, da tempo, contro un cancro al fegato.

Poi, lo stesso Mazzoli, 3 ore fa, si è seduto davanti al computer, e con le mani sulla tastiera e gli occhi lucidi fissi sullo schermo, ha scritto una stupenda lettera all’amico scomparso, e l’ha pubblicata su Facebook. Eccola:

“Quando io e Fabio siamo andati in ospedale a trovarlo, i medici e i famigliari ci avevano detto che il male era in stato avanzatissimo e che aveva pochi mesi! In quel momento, io e Fabio, siamo esplosi in un pianto infinito! L’unica speranza era che il suo corpo tenesse duro e potesse affrontare la chemio, ma come faceva a rimettersi?? Appena ha visto telecamere, tutta l’attenzione su di lui, ha tenuto botta e si è goduto gli ultimi giorni di notorietà! Lui era così, viveva per la tv e la radio, apparire era la sua gioia, essere riconosciuto, la sua aria!

Sabato sera ha voluto che io e Wender andassimo a cena da lui, voleva stare con quelli con cui ha inizato Lo Zoo nel 1999, come se volesse chiudere il cerchio! Sembrava in forma, sembrava pieno di vita, ma la notte ha avuto un tracollo e la mattina successiva mi ha inviato (con fatica) un messaggio vocale in cui diceva che si sentiva debole e che forse sarebbe venuto in radio il giorno dopo, ma quello è stato l’ultimo messaggio da lucido!

Mi mancherai tantissimo amico mio, lascerai un vuoto nella vita di tutto noi, eri un ragazzino, con una carica assurda! Eri sempre di buonumore e riuscivi a farci ridere anche in circostanze assurde! Eri un amico, un fratello, un collega, un nonno e un vecchio di merda! Ora vai, sali in cielo e insegna al paradiso i tuoi “auz”, “Addavadai”, digli che “non succedeee nientttt”! Ti voglio bene! Tuo Figliastro Mazzoli”.

Ma a voler bene a Leone Di Lernia, oltre a Marco Mazzoli, c’erano anche milioni di persone, per i quali oggi è un giorno molto, molto triste.

M.F.