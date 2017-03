L’Elisir d’amore torna sul palco del Carlo Felice

GENOVA. 8 MAR. Dopo l’ultima edizione del 2014, domenica 19 marzo alle ore 20.30, con repliche fino a martedì 28 marzo, torna al Teatro Carlo Felice L’Elisir d’amore, opera in due atti di Gaetano Donizetti. L’ allestimento è quello storico presentato per la prima volta nel 1994, che vede la regia di Filippo Crivelli. Una messa in scena amatissima tanto dalla critica quanto dal pubblico, grazie all’umorismo raffinato del noto regista , in cui si ritrova un’ atmosfera a metà tra la favola e il cartone animato delle scenografie realizzate da Lele Luzzati, i costumi di Santuzza Calì e le luci di Luciano Novelli.

Elisir d’amore è stato composto da Donizetti nel 1832, in soli 14 giorni, su libretto di Felice Romani, ed è ritenuto, insieme al Don Pasquale e al Barbiere di Siviglia, uno dei massimi esempi di opera comica ottocentesca per la sapiente miscela tra buffo e lirico.

La storia, ricca di intrighi e di malintesi, è quella dell’ingenuo Nemorino che, innamorato di Adina, fa di tutto per conquistarla mentre lei sta per sposare Belcore, sergente dell’esercito. Nemorino si fa convincere dal dottor Dulcamara ad acquistare un magico filtro d’amore che dovrebbe aiutarlo nell’impresa. Ma Dulcamara non gli vende che del vino rosso e a rapire il cuore della bella Adina non sarà necessario nessun filtro magico.

Protagonista di quest’allestimaneto uno splendido cast: il baritono Roberto De Candia (Alfonso Antoniozzi) sarà il simpatico ciarlatano Dulcamara, il soprano Serena Gamberoni (Benedetta Torre) vestirà i panni della bella e capricciosa Adina, il tenore Francesco Meli (Roberto Iuliano) sarà l’impacciato e languido Nemorino, Marta Calcaterra la villanella Giannetta, Federico Longhi (Michele Patti) il tronfio Belcore.

Sul podio a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Carlo Felice, il giovanissimo Daniel Smith con il duplice ruolo di Direttore d’Orchestra e Ambasciatore Culturale dell’Australia in Italia.

Sponsor principale dell’ opera, sarà Latte Tigullio Centro latte Rapallo già supporter per la Stagione Artistica e Stagione Young 2016-2017.

FRANCESCA CAMPONERO