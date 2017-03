“Lele Luzzati – creatore di colore” in mostra al Carlo Felice

GENOVA. 17 MAR. “L’elisir d’amore” in programma in questi giorni al Carlo Felice è lo spunto per rendere omaggio a Lele Luzzati che di ques’opera ha firmato le scenografie e in onore del quale verrà allestita la Mostra: “Lele Luzzati – creatore di colore”. La mostra propone una selezione di costumi di scena disegnati da Luzzati per produzioni di opere e balletti di proprietà della Fondazione Teatro alla Scala. I costumi su manichini saranno collocati nel foyer principale del Teatro Carlo Felice per il pubblico del Teatro.

La Mostra, sostenuta dalla Fondazione Rotary in occasione dei 100 anni di attività, ha lo scopo di far conoscere la prolifica creatività del poliedrico artista nell’occasione costumista per “Il Principe felice” di Franco Mannino, “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, “Il Buffone” di Serghiej Prokoviev.

In particolare i due costumi dell’opera di Bellini sono stati indossati da Renata Scotto e Luciano Pavarotti.

La Dr.ssa Tiziana Lazzari, in qualità di Governatrice del Distretto 2032 Rotary International, che ha fortemente sostenuto questo progetto rotariano 2016/2017, sottolinea quanto sembrasse interessante poter offrire ai genovesi e a tutti coloro che si troveranno a Genova la possibilità di conoscere la prolifica e immaginifica creatività di Emanuele Luzzati quale costumista, unita alla accoglienza delle strutture del Teatro Carlo Felice, alla prestigiosa collaborazione del Teatro alla Scala e alla tutela che il Museo Luzzati da sempre attua sull’immagine dell’artista.

La mostra collocata nel foyer del teatro si terrà dal 19 marzo, data della prima dell’opera L’elisir d’amore, al 19 aprile quando il Distretto Rotary 2032 festeggerà, sempre al Carlo Felice, i 100 anni della Rotary Foundation. La particolare attenzione dei Club Rotary genovesi per il decennale della scomparsa di Lele Luzzati è documentata anche dalla serata dell’11 aprile quando verrà presentato il laboratorio di arti sceniche della Fondazione Luzzati e i Club doneranno una piattaforma per la raccolta di fondi tramite il crowdfounding.

La Ditta Bonaveri s.r.l. di Redazzo, ha messo a disposizione i 6 busti su cui verranno collocati i costumi. A loro è rivolto un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione concessa.

La sinergia tra Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Rotary, Fondazione Teatro Carlo Felice con la tutela del Museo Luzzati che vigila da sempre sull’immagine dell’artista ha permesso la realizzazione di un evento di grande portata culturale in occasione del decennale dalla morte del grande maestro.

FRANCESCA CAMPONERO