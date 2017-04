Legambiente Giovani Energie presenta il suo corso teatrale

GENOVA. 11 APR. Oggi, martedì 11 aprile alle 18:00 a Palazzo Verde, in via del Molo 65 (zona Expo), Legambiente Giovani Energie presenta il corso di teatro ambientale “Terramare”: un nuovo esperimento dove il corpo, la voce e l’espressività incontrano il porto.

Il porto rappresenta un ambiente in cui la Terra e il Mare vengono a contatto tra loro, un ambiente dove la natura convive con il paesaggio costruito. È un luogo di scambio di merci e di incontro tra persone, un palcoscenico di espressioni, suoni e movimenti che si fondono tra loro in uno spettacolo che va in scena ogni giorno. È uno spazio che viene vissuto e riempito da figure diverse, in un continuo confronto tra memorie, culture e passioni.

Partendo da un’attenta analisi delle dinamiche e della fitta rete di relazioni che animano questa grande macchina che non dorme mai, cattureremo immagini, suoni e sguardi per trasporli in chiave teatrale.





La sceneggiatura della performance nascerà dalle idee dei partecipanti e si strutturerà durante i diversi incontri grazie agli esercizi di improvvisazione relativi al ritmo, alla vocalità, al movimento, all’espressione e alla narrazione per rendere l’arte strumento di comunicazione a tematica ambientale.

Il percorso si pone come strumento di sensibilizzazione attraverso riflessioni sulla gestione del porto e sulla sostenibilità delle attività antropiche su cui si basa il suo funzionamento.

All’incontro si raccoglieranno le iscrizioni dei partecipanti al corso che si svolgerà tutti i martedì dal 2 maggio al 13 giugno, dalle 18:30 alle 20:30 presso la cuspide di Palazzo Verde e alcuni spazi aperti del Porto Antico.

FRANCESCA CAMPONERO