Legali Bossi: redditi vitalizio parlamentare insequestrabili, restituiteci i soldi

I legali di Umberto Bossi nei giorni scorsi hanno chiesto al Tribunale di Genova la restituzione dei soldi che gli sono stati sequestrati a seguito della sentenza di condanna in primo grado per la presunta maxi truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali.

Gli avvocati difensori del Senatùr, norme alla mano, sostengono che le cifre poste sotto sequestro dalla Guardia di Finanza su ordine della procura genovese derivino dal vitalizio parlamentare che per legge non può essere pignorato o sequestrato.

Il tribunale deciderà quindi nelle prossime settimane se accogliere la richiesta.





I pm genovesi avevano iniziato i sequestri dei depositi bancari di Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e degli ex revisori contabili Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi, solo dopo aver proceduto nei confronti della Lega di Salvini del tutto estranea alle accuse e sostanzialmente parte lesa nel processo.

Finora nei conti dei 5 condannati in primo grado sono stati trovati circa due milioni di euro.

Salvini nel mirino, Procura smentisce se stessa: solo ora sequestro conti a Bossi