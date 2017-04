GENOVA. 13 APR. Taggiasca-Giuggiolina, Alessandro Piana e Stefania Pucciarelli (Lega Nord Liguria): “Percorso di riconoscimento del DOP per le olive taggiasche va avanti. Tutto il territorio sostiene il progetto perché è un prodotto unico per caratteristiche organolettiche, gusto e sapore”.

“Il M5S la deve finire di fare danni sul territorio – spiegano i consiglieri del Carroccio Alessandro Piana (capogruppo) e Stefania Pucciarelli (presidente Commissione regionale Attività produttive) – inseguendo la politica dei 14 voti qua e là e parlando di cose che non conoscono. Non è vero che le aziende a favore della DOP siano solo il 20%, così come non è vero che tale dichiarazione è stata fatta dall’assessore regionale Stefano Mai oggi in Commissione regionale.

Tanto è vero che tutte le associazioni di categoria (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) per il Consorzio della tutela DOP sono perfettamente allineate al percorso da seguire, concertato con la Regione Liguria e col Ministero.





In Liguria abbiamo solo due DOP. Questo ulteriore riconoscimento ci tutelerebbe da eventuali altri trattati internazionali (vedi il CETA e il TTIP). Si tratta di ottenere un risultato, ma anziché lavorare per ottenerlo c’è chi litiga e soffia sul fuoco come alcuni esponenti del M5S, che dicono falsità per meri scopi elettorali.

Questo modo demagogico di fare politica mette a rischio i posti di lavoro e il futuro delle nostre piccole aziende, che con grandi sacrifici sono riuscite ad ottenere negli anni dei risultati di livello internazionale.

Tutte le associazioni del settore sul terrritorio, sia di sinistra, sia di destra, sono d’accordo con il percorso condiviso e tracciato dalla Regione Liguria per istituire la DOP. Certo , occorre abbattere i tempi e sciogliere alcuni nodi della burocrazia e siamo d’accordo sul fatto che non debba essere eccessiva. In tal senso, noi abbiamo già dichiarato più volte che vigileremo perché nessuno venga lasciato indietro, soprattutto le micro e piccole imprese. Il M5S sostiene che siano state raccolte delle firme contro la DOP , ma noi ci chiediamo: quante di queste firme sono davvero legate ad un fascicolo aziendale?”.