Lega, i candidati alle politiche 2018 in Liguria

Sono stati presentati oggi, presso la sede di via Macaggi a Genova, i candidati della Lega in Liguria alle prossime elezioni politiche di domenica 4 marzo.

Edoardo Rixi, segretario nazionale della Lega Nord Liguria e assessore regionale allo Sviluppo economico, è candidato alla Camera all’uninominale del Collegio 4 Genova-Bargagli, capolista nei listini proporzionali Lega Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante.

Sara Foscolo, vicesindaco di Pietra Ligure, è candidata alla Camera all’uninominale del Collegio 2 Savona, nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante.





Nei listini proporzionali della Camera sono anche candidati: nel Liguria 1 Ponente Flavio Di Muro e Rosy Guarnieri; nel Liguria 2 Levante Lorenzo Viviani e Daniela Segale.

Per il Senato, Paolo Ripamonti, assessore alla Sicurezza del Comune di Savona, è candidato al Collegio uninominale Liguria 1 Ponente; Stefania Pucciarelli, consigliere regionale e presidente della Commissione Attività produttive, è candidata al Collegio uninominale Liguria 3 Levante.

Nel listino proporzionale Liguria al Senato, capolista è il segretario federale della Lega Matteo Salvini, seguito dall’avvocato Giulia Bongiorno, dal presidente del consiglio regionale della Liguria e della Lega Liguria Francesco Bruzzone e da Sonia Paglialunga.

Ecco un breve profilo candidati della Lega Liguria.

Edoardo Rixi, è candidato alla Camera dei deputati all’uninominale Collegio 4 Genova- Bargagli; capolista Lega nei collegi proporzionali Liguria 1 e Liguria 2.

Ha 43 anni, sposato, laureato in Economia e Commercio, è assessore allo Sviluppo economico e ai Porti della Regione Liguria dal 2015. Segretario regionale della Lega in Liguria dal 2015, già vicesegretario federale di Matteo Salvini, è stato consigliere comunale di Genova per due mandati. Eletto deputato nel 2010, si è dimesso dopo essere stato eletto consigliere regionale in Liguria. Appassionato di montagna, è istruttore nella scuola di alpinismo “Bartolomeo Figari” del Cai di Genova e fondatore del gruppo “Amici della Montagna” in Regione Liguria.

Sara Foscolo, è candidata alla Camera dei deputati all’uninominale Colegio 2 Savona e nei listini proporzionale Liguria 1 e Liguria 2.

Ha 44 anni, impiegata amministrativa in uno studio medico. Vicesindaco di Pietra Ligure dal 2014 con deleghe ai servizi sociali, commercio, polizia municipale, viabilità, politiche giovanili. È stata assessore provinciale a Savona con delega Sport, Turismo e Cultura.

Flavio di Muro, è candidato alla Camera dei deputati nel listino proporzionale Liguria 1 Ponente.

Ha 31 anni, di Ventimiglia, laurea in Giurisprudenza, capo gabinetto assessorato sviluppo economico Regione Liguria, vicesegretario della Lega ligure. È il candidato più giovane nonché l’unico candidato della provincia di Imperia.

Lorenzo Viviani, è candidato alla Camera dei deputati nel listino proporzionale Liguria 2 Levante

Ha 35 anni, sposato. Laureato in Biologia marina, ha partecipato a spedizioni di ricerca in Antartide e campagne oceanografiche. Comandate del Savonarola, peschereccio di famiglia di tradizione monterossina. È capogruppo in consiglio comunale della Lega alla Spezia.

Rosy Guarnieri, è candidata alla Camera dei deputati nel listino proporzionale Lega Liguria 1 Ponente.

Ha 66 anni, sposata e madre di due figlie. Dal 2010 al 2014 sindaco di Albenga, dal 1997 a oggi è consigliere comunale nella città ingauna dove ha ricoperto anche la carica di assessore tra il 2001 al 2005. Ex assessore provinciale a Viabilità e all’Edilizia scolastica a Savona. Dal 2011 al 2016 componente del consiglio direttivo della società Albenga-Garessio-Ceva.

Daniela Segale, è candidata alla Camera dei deputati nel listino proporzionale Liguria 2 Levante.

Ha 49 anni, vive a Torriglia. Lavora nel settore marittimo, presidente dell’ente Parco Antola e del Gal Verdemare Liguria. È stata consigliere comunale di Torriglia, impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo di categoria, consigliere d’amministrazione del Fondo pensioni Priamo.

Paolo Ripamonti, è candidato al Collegio uninominale 1 Ponente in Senato.

Ha 48 anni ed è un agente immobiliare. Assessore del Comune di Savona, con delega a Politiche della sicurezza, Polizia urbana, Politiche agricole e della pesca, Azioni per lo sviluppo locale e partecipato, Edifici scolastici, Azioni per l’Agenda Digitale. Vice Segretario Nazionale della Lega – Liguria, già Segretario Provinciale. Già Consigliere del Comune di Laigueglia, Consigliere e Assessore della Provincia di Savona.

Stefania Pucciarelli, è candidata al Collegio uninominale 3 Levante Senato. Ha 50 anni, è sposata con un figlio, è nata a Sarzana ed è residente a Santo Stefano Magra. Dopo una lunga militanza nella Lega Nord iniziata nel 1993, è stata eletta consigliere comunale a Santo Stefano Magra nel 2011. Nel 2013 è diventata segretaria provinciale del partito. Per il Carroccio ricopre il ruolo di responsabile regionale dei rapporti con gli Enti locali. Il 31 maggio 2015 è stata eletta consigliera regionale con 1.369 preferenze nella circoscrizione della Spezia e ha assunto la presidenza della III Commissione consigliare della Regione Liguria (Attività produttive, cultura, formazione e lavoro).

Francesco Bruzzone, è candidato nel listino proporzionale Lega in Senato. Ha 56 anni, è impiegato del Comune di Genova. Presidente del Consiglio Regionale della Liguria. Grande appassionato di caccia. Consigliere regionale in Liguria dal 1995. Dal 1995 al 2005, capogruppo della Lega Nord Liguria – Padania in Consiglio Regionale. Tra il 2000 e il 2002, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Liguria. Dal 2005 al 2010, Vicepresidente della Commissione Permanente Cultura, Formazione e Lavoro. Dal 2010 al 2015, Segretario dell’Ufficio di Presidenza e componente delle Commissioni Affari generali, Programmazione e bilancio, Salute e sicurezza sociale, Attività produttive e infine della Commissione Controlli. Dal 2013 al 2014, Presidente del gruppo Lega Nord Liguria-Padania, dal febbraio 2015 fino a fine legislatura precedente Presidente del gruppo Lega Nord Liguria-Salvini. Dal 1996 al 2012, Segretario Nazionale della Lega Nord Liguria. Dal 2012 a oggi, Presidente della Lega Nord Liguria – Salvini.

Sonia Paglialunga, è candidata al Senato nel listino proporzionale Lega. Ha 41 anni, è sposata, mamma di due bambini. Laureata in Scienze giuridiche, titolare di uno studio di consulenza del lavoro. Assessore al Bilancio, Gestione del patrimonio, Sviluppo economico, Ambiente, Cultura e Turismo del Municipio IX Levante a Genova.