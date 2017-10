Lega: garanzie immobili presuppongono stop a sequestri. Scena muta del pm

Il giudice durante l’udienza di oggi si è riservato la decisione, ma la sentenza del Tribunale del Riesame di Genova sul ricorso della Procura contro la decisione di fermare il sequestro sui conti della Lega Nord a circa 2 milioni di euro dovrebbe arrivare in tempi molto rapidi.

“In primo luogo – hanno spiegato i legali del Carroccio, Giovanni Ponti e Roberto Zingari – abbiamo chiesto che venisse dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero perchè secondo noi il provvedimento del presidente del Tribunale non era impugnabile.

In seconda istanza, abbiamo chiesto il rigetto ritenendo che non sia ammissibile sequestrare delle somme che entreranno nel patrimonio del partito dopo l’esecuzione del sequestro, evidenziando come questo non sia previsto dalla legge e come, se venisse interpretata in questo modo la norma, impedirebbe di fatto a un partito politico per un tempo indeterminato di svolgere le sue funzioni costituzionali”.





Il sequestro di circa 49 milioni di euro era stato disposto in seguito alla sentenza di condanna di primo grado sull’irregolarità dell’utilizzo di fondi pubblici, concessi ai partiti, all’epoca di Umberto Bossi e Francesco Belsito (ex tesoriere).

Il pm aveva deciso di impugnare la decisione del Tribunale di fermare il sequestro alla soglia dei circa 2 milioni, ossia il denaro trovato dalla Guardia di Finanza sui conti correnti del partito in tutta Italia.

Ora i magistrati dovranno decidere se confermare lo stop o se proseguire con i soldi che verranno depositati in seguito nei conti del Carroccio. Gli avvocati della Lega hanno definito “un fulmine a ciel sereno” il ricorso del pubblico ministero.

Inoltre, la Lega Nord si sta muovendo anche per individuare gli immobili ad eventuale garanzia del dissequestro dei 2 milioni di euro disposto dal Tribunale.

In tal senso, i legali del Carroccio hanno contestato la tesi della procura: “Se loro ci dicono ‘voi ci date un immobile in garanzia e noi svincoliamo le somme’ questo presuppone che l’esecuzione del sequestro sia terminata.

Se nel ricorso dicono che anche le somme che verranno depositate in futuro sui conti saranno oggetto di sequestro, che cosa succede?

Noi diamo la garanzia, ci svincolano le somme e poi le risequestrano?

Questo e’ un tema che abbiamo posto al Tribunale.

Inoltre, abbiamo chiesto al pm come sia compatibile la proposta arrivata dalla stessa procura di sbloccare i 2 milioni di euro già sequestrati dietro presentazione di garanzie, rispetto alla tesi giuridica del sequestro di somme ulteriori, ma non ha risposto”.