Le Stelle nello Sport si sfidano a Fiera Primavera

GENOVA. 6 APR. Lo sport è protagonista a Fiera Primavera. Sotto la tensostruttura è stata allestita un’area con Stelle nello Sport e Football Free Style Genova dove ogni giorno è possibile cimentarsi con il free style e partecipare ad appassionanti sfide 2×2 e 3×3. Giovedì pomeriggio, dalle ore 16 alle 17, saranno numerosi gli sportivi che si sfideranno in una gara di palleggi. Tante stelle di diverse discipline che si cimenteranno con la più classica delle sfide: totalizzare il numero massimo di palleggi. La sfida sarà aperta anche ai visitatori e per i più bravi ci saranno alcuni premi davvero speciali: una gift card di CoverStore (valore 25 euro), una gift card di All Sport Genova (25 euro) e due ingressi Fold Kit alle Terme di Genova.

Sabato 8, poi, speciale giornata dedicata al free style con la partecipazione specialedi Giorgio Luppi, freestyler professionista che porterà in scena una esibizione da non perdere. Con lui anche specialisti dello skate e del parkur mentre la Lanterna Taekwondo Genova allestirà l’area tatami dove potranno essere provati i movimenti di questa spettacolare disciplina olimpica.

Domenica 9 aprile, infine, alle sfide e prove di free style si aggiungeranno quelle del rugby per i più piccoli con Federico Ghiglione e i protagonisti di RugbyTots che faranno giocare i bambini con la palla ovale e tanti divertenti giochi di motricità.