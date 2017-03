Le “sculture sonore” Didj-Star dopo Arte Genova conquistano anche Parma

GENOVA. 1 MAR. Ad Arte Genova 2017 hanno riscosso un successo strepitoso queste originalissime opere d’arte. Già, perché le sculture sonore Didj-Star di AboriginalTrip sono insieme sia sculture, curiose e affascinanti, che lampade, perfettamente utili e funzionali, che, infine, strumenti musicali, capaci di riprodurre suoni suggestivi ed evocativi di terre lontane. Terre d’Australia, in particolare.

E quest’anno ad Arte Genova 2017, dove sono rimaste in esposizione dal 17 al 20 febbraio scorso, con il loro stand sempre gremito di persone che, incuriosite, chiedevano una dimostrazione pratica o anche di poter suonare direttamente le sculture più strane, come l'”Albero che canta”, che si può suonare anche in due persone contemporaneamente.

Il “papà” di queste straordinarie sculture sonore è infatti Marcello Ballardini, presidente dell’associazione culturale DidjItaly che si occupa della diffusione in Italia della cultura aborigena. Una passione che ha travolto Marcello in seguito al suo primo viaggio in Oceania, che l’ha portato ad avvicinarsi al “didjiridoo”, uno strumento musicale suonato dagli aborigeni australiani di origine assolutamente naturale. Si tratta infatti di tronchi di uno specifico tipo di eucalipto che cresce solo nel nord dell’Australia, che vengono interamente scavati, mangiati dalle termiti. Ma tagliati e trattati nel modo giusto, questi tronchi si trasformano in veri e propri strumenti capaci di emettere un’alta gamma di suoni solo soffiando al loro interno.

Oggi, però, i didjiridoo di AboriginalTrip sono cresciuti, si sono evoluti, fino a trasformarsi in raffinati complementi d’arredo in vetroresina colorata, che uniscono il suono ancestrale del didjeridoo al design innovativo di un’originale lampada a led.

“Abbiamo dato una seconda vita allo strumento Australiano, lo strumento più antico del mondo – spiega Marcello Ballardini – Un complemento d’arredo che ci permette di imparare la respirazione circolare, la vibrazione e tutte le caratteristiche di suono in modo più facile”.

M.F.