Le prelibatezze di Bra in scena al Bar San Siro di Nervi

GENOVA. 9 APR. Simpatica serata ieri sera al Bar San Siro di Genova Nervi in via F. Gazzolo, 8/R che, per l’occasione, si è trasformato in un vero e proprio ristorante con prelibatezze arrivate direttamente da Bra.

Ad organizzarla la titolare Natalina, Angelo di Villa Purple che ha fornito cibo e vino, Francesca e Sandra.

Stupenda la degustazione dei vini abbinata al menù che è iniziata con il Riesling Langhe Doc 2015 – Azienda Agricola La Torricella di Monforte d’Alba abbinato ai Tajarin al Castemagno DOP per proseguire con il Nebbiolo Langhe Doc 2015 – Azienda Agricola Demarie – Vezza d’Alba accompagnato da un superbo piatto con Salsiccia di Bra di Davide Tibaldi, insalata, toma di Martiniana, toma d’Vis, Bra Tenero DOP con miele d’acacia piemontese BIO e confettura. Infine, il più classico dei moscati ovvero, Moscato DOCG Asti Bel Piano- Azienda Agricola Cascina Fonda -Neive con il piemontesissimo Bunet.

Alla fine della serata, in tema quasi famigliare, per i fedelissimi rimasti, è stata aperta (e divorata), festeggiando la Pasqua in anticipo, una colomba.