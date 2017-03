GENOVA. 8 MAR. Meno di dieci giorni al derby della Lanterna, ma la stracittadina è già iniziata per Stelle Nello Sport.

Fino a giovedì 9 marzo Lucas Torreira e Darko Lazovic si sfidano per l’asta benefica a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus, patrocinata da Coni e Ussi Liguria e sotto l’egida di Ansmes. Le maglie originali e autografate dei due giocatori di Sampdoria e Genoa sono già disponibili sulla prestigiosa piattaforma CharityStars. L’intero ricavato della vendita dei cimeli verrà devoluto a favore della Onlus del Professor Henriquet dedicata all’assistenza dei malati di SLA.Per la Sampdoria scende in campo con la sua maglia numero 34 una delle rivelazioni di questa serie A, Lucas Torreira. A soli 21 anni l’uruguiano è un titolare inamovibile di Giampaolo grazie alla sua capacità di far girare il pallone e di pressare gli avversari. Uno sforzo che non è quasi mai vano visto che Torreira al momento è secondo nel massimo campionato per palloni recuperati, in tutto 93.

Meno sostanza ma più classe assicura al Genoa, Darko Lazovic che scende in campo al fianco di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti con la sua maglia numero 22. Per il serbo quest’anno un solo gol, quello decisivo per la vittoria sulla Fiorentina e tante insidie portate dalle parti dei portieri avversari con ben 15 assist forniti ai compagni.

Nelle prossime settimane altri grandi campioni del calibro di Gianluigi Buffon e Federica Pellegrini parteciperanno con i loro cimeli all’asta benefica di Stelle Nello Sport.

Clicca qui per partecipare all’Asta