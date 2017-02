GENOVA. 24 FEB. Genoa e Sampdoria scendono in campo con Stelle Nelle Sport per la Gigi Ghirotti.

Da oggi e fino a giovedì 2 marzo l’Asta benefica del progetto che valorizza lo sport ligure propone la maglia ufficiale e autografata di Dennis Praet (Sampdoria), quella di Luca Rigoni (Genoa) e due biglietti nel settore distinti dello stadio Luigi Ferrarsi per Sampdoria-Juventus del 19 marzo. L’asta, patrocinata da Coni e Ussi Liguria e sotto l’egida di Ansmes, è ospitata dalla prestigiosa piattaforma CharityStars e l’’intero ricavato ottenuto delle offerte per i cimeli sarà devoluto come da dieci anni a questa parte alla Gigi Ghirotti, la Onlus del Professor Henriquet dedicata all’assistenza dei malati di SLA.

Da oggi i tifosi blucerchiati potranno fare la propria offerta per aggiudicarsi la maglia originale e autografata di Dennis Praet. Il numero 18 della Sampdoria, dopo un periodo di ambientamento, sta iniziando a far vedere in campo tutto il suo talento. Giampaolo lo considera ormai un titolare e lui lo sta ricambiando con ottime partite in un ruolo, quello della mezz’ala, che sta imparando a conoscere giorno dopo giorno.

Scende in campo per la Gigi Ghirotti anche Luca Rigoni mettendo in palio nell’Asta di Stelle Nello Sport la sua maglia numero 30 del Genoa. Il centrocampista in campo non molla mai, è stata una colonna con Juric e punta ad essere grande protagonista anche con Mandorlini.

In palio per questa settimana di asta ci sono anche due biglietti nei distinti per la supersfida di serie A tra Sampdoria e Juventus che andrà in scena domenica 19 marzo allo stadio Luigi Ferraris. Un’occasione unica per godersi le giovani stelle blucerchiate sfidare i Campioni d’Italia bianconeri. Per Giampaolo è l’occasione di prendersi la rivincita dopo il 4-1 dell’andata a favore di Buffon e compagni.

La seconda settimana dell’asta benefica di Stelle Nello Sport per la Gigi Ghirotti è tutta dedicata ai colori rossoblucerchiati, nei prossimi mesi ci saranno tante sorprese in arrivo anche per tutti gli appassionati di altri sport come pallanuoto, basket, nuoto, nuoto sincronizzato, pugilato e non solo. Per continuare a seguire l’asta e partecipare basta cliccare a questo link: https://www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport