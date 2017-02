Le liti fiscali…. forse saranno rottamate!

GENOVA 28. FEB. In arrivo la rottamazione anche per le liti con il fisco. Per diminuire i quasi 470 mila fascicoli pendenti tra Ctp e Ctr alla fine del 2016, anche se ridotti del 12% rispetto all’anno precedente, il Governo Gentiloni sta valutando una definizione agevolata dei contenziosi. C’è pure l’intenzione dell’ampliamento della conciliazione, già obbligatoria per le cause di importo fino a 20 mila euro. Il valore del importo potrebbe salire a 50 mila euro entro cui il contribuente deve presentare reclamo all’ente che ha emesso l’atto, prima di rivolgersi al giudice.

Questo intervento è già stato ipotizzato in sede di attuazione della delega fiscale, ma poi è stato accantonato. Queste gradevoli agevolazioni sono state annunciate da Luigi Casero, viceministro dell’economia, intervenendo ieri a Roma all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2017 «Per l’abbattimento dell’arretrato stiamo pensando alla definizione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali ‒ ha affermato Casero ‒ con riferimento a tutti i gradi di giudizio». Si ricorda che l’ultima finestra messa a disposizione dei contribuenti per chiudere in via agevolata i contenziosi con l’erario è stata offerta dal dl n. 98/2011. ABov.