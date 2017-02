Le iniziative del volontariato albenganese

SAVONA. 14 FEBBR. Nei giorni scorsi, presso il Centro Anziani, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano e dell’assessore alle politiche sociali Simona Vespo (promotrice dell’incontro) si è svolta una riunione della Consulta del Volontariato con il Vescovo di Albenga- Imperia Monsignor Guglielmo Borghetti e l’amministrazione. Erano presenti anche il vice sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore al bilancio Paola Allaria, la consigliera Eleonora Molineris, il presidente della Consulta Dino Ardoino ed un centinaio di rappresentanti e componenti di tutte le associazioni di volontariato del comprensorio. L’assessore Vespo ha presentato al Vescovo Borghetti, la Consulta del Volontariato di cui fanno parte le Associazioni per la disabilità, quelle socio assistenziali, culturali e ricreative: una realtà di oltre 40 associazioni che operano sul territorio. Questo incontro, che ha dato l’opportunità al Vescovo Borghetti di conoscere e trovare riunite tutte le Associazioni di Volontariato, si inserisce nel solco di un percorso che l’assessore Vespo porta avanti da tempo, una missione che ha già visto concretezza nella frazione di Salea dove in estate si è svolta la prima Festa del Volontariato.

Sono state illustrate alcune delle iniziative portate avanti dall’ Amministrazione Cangiano e dall’ Assessorato di competenza, che in questi due anni ha messo in campo molte iniziative: Fra queste la sede permanente alla Consulta per i disabili, la convenzione con l’ANFASS per la nascita dell’ “ Orto sociale”, l’ inserimento occupazionale dei ragazzi disabili, il trasporto agevolato per anziani e indigenti con Ass. ANTEAS,e Amici del sabato per il trasporto disabili, il percorso “Piedibus”, i pasti a domicilio per gli anziani ed i progetti “Over to Over”, “ Maria Pia” per sensibilizzare e reperire famiglie per l’affido temporaneo di bambini che hanno problematiche famigliari, l’inaugurazione della “ Panchina arancione” per sensibilizzare sulla violenza contro le donne, una sede per lo Sportello antiviolenza Artemisia Gentileschi. Sono state realizzate anche altre iniziative e convegni sulla violenza sulle donne, i diritti e temi dell’occupazione, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, come il convegno sull’autismo con AMA.

Sabato scorso la Farmacia Comunale di Via Don Isola ha aderito alla XVII Giornata di Raccolta del Farmaco. Molti cittadini hanno contribuito all’iniziativa, conosciuta anche come come Banco Farmaceutico, acquistando un farmaco da banco per donarlo a chi ne ha bisogno. Il Banco Farmaceutico opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1600 enti caritativi e assistenziali in Italia e all’estero.

La Farmacia Comunale di Via don Isola ha destinato il materiale raccolto alla Parrocchia del Sacro Cuore ad Albenga.

Sabato infine prenderà il via il ciclo di conferenze dell’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri. L’ iniziativa è realizzata

in collaborazione con il Comune di Albenga: si tratta della tradizionale serie di conferenze di docenti ed esperti che quest’anno è intitolata “Conoscere Albenga, storia, arte e monumenti”. Ci saranno cinque conferenze, quattro visite guidate sul territorio, in siti di particolare interesse storico, la presentazione di due libri, una tavola rotonda ed una serie di premiazioni.

Ad aprire il calendario sarà la professoressa Josepha Costa Restagno che interverrà su “La famiglia Cepolla, il Palazzo Peloso Cepolla e Agostino Niccolari”. L’appuntamento è per le 16 e 30 in piazza San Michele, 12, a Palazzo Peloso Cepolla. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 018251215, oppure scrivere all’ indirizzo di posta elettroni ca ingauna.iisl@gmail.com

Sempre alle ore 15, presso la sede di Piazza dei Leoni, si terrà l’Assemblea dell’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) in occasione della celebrazione del Patrono degli artisti, il Beato Angelico, che si celebra ogni 18 Febbraio. Seguirà la consegna delle tessere 2017. Saranno presenti il vescovo Monsignor Borghetti ed il noto gallerista Gian Pietro Menzani.

