Le Donne di Goldoni arrivano a Cicagna

GENOVA. 3 MAR. Domani, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21, dopo il successo di pubblico e critica riscosso in diversi teatri genovesi, al Teatro di Cicagna arriva lo spettacolo Le Donne di Goldoni, di Iula Rossetti, messo in scena dalla Compagnia I Conviviali.

Le Donne di Goldoni è una raccolta di scene, tra le più divertenti, tratte dalle commedie dell’ apprezzato autore italiano. Un divertente girotondo di personaggi femminili (e non) che si alternano sul palcoscenico per offrire donne nuove, moderne, dal carattere complesso e intrigante: madri, sorelle, fidanzate, mogli, vedove, ora smorfiose ora spontanee, ora scaltre ora sprovvedute, ora bugiarde ora sincere. E cameriere, padrone, giovani, anziane, ora fedeli ora traditrici, ora rigorose ora spregiudicate, ora generose ora taccagne. Sempre curiose e sempre innamorate.

Le Donne di Goldoni è un viaggio attraverso queste meravigliose figure femminili, dalla Lucrezia de L’Impresario di Smirne alla Donna Violante de La donna di testa debole, attraverso La locandiera Mirandolina e la Brigida de Le Smanie e molte altre, che a loro volta compiono un viaggio (metafora per eccellenza della vita umana e della conoscenza), con intraprendenza, astuzia e un pizzico di ironia, tra i contrastanti sentimenti dell’animo umano. Un viaggio che mostra la donna in tutta la sua femminilità, donne che amano e odiano attraverso l’eterna schermaglia d’amore, donne fedeli e infedeli, gelose e fiduciose, donne deboli e indipendenti, virtuose e perfide…

Sono personaggi forti, capaci di tenere testa a uomini che al contrario spesso non sono all’altezza. Donne che rivendicano dignità e considerazione, che sicuramente non vogliono essere relegate al ruolo di ‘oggetto’. La figura femminile di Goldoni è protagonista del suo tempo, parla e agisce anche più degli uomini, assumendo per la prima volta i tratti della donna moderna dei nostri tempi.

FRANCESCA CAMPONERO