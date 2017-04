Le Cose che abbiamo in comune al Teatro della Gioventù

GENOVA. 5 APR. Continuano le serate di Stand Up Comedy al TKC Teatro della Gioventù. Da domani, giovedì 6 aprile è in programma “Le Cose che abbiamo in comune” con Marco Zanutto nei panni del grande comico George Carlin.

Marco Zanutto, attore ovadese di pregio, si è diplomato all’ATA di Alessandria. Per la The Kitchen Company ha interpretato i seguenti ruoli: Lo Chef in “The Kitchen” di Arnold Wesker; Il professore in “Nemico di Classe” di Nigel Williams; Reg ne “Le conquiste di Norman” di Alan Ayckbourn; Uno scassinatore/Selsdon Mowbray in “Rumori fuori scena” di Michael Frayn. E’ fondatore del Progetto U.R.T. (Unità di Ricerca Teatrale) insieme a Jurij Ferrini, Wilma Sciutto, Antonio Zavatteri e Alberto Giusta.

La The Kitchen Company fa nascere un breve ciclo di serate di “Stand Up Comedy”. Un genere comico ancora mai presentato al TKC Teatro della Gioventù. “Stand Up Comedy” è l’espressione in lingua inglese che indica il “Cabaret”. Si riderà molto ma saranno risate molto… molto scorrette. I primi quattro appuntamenti sono a tutti gli effetti dei tributi a quattro grandi comici: Louis C.K., George Carlin, Ricky Gervais e Woody Allen.

Gli spettacoli sono della durata di 80 minuti circa, saranno alternati alle 19 e alle 21.

FRANCESCA CAMPONERO