Lazio-Genoa, pagelle LN: brillano Pandev e Pinilla

GENOVA 18 GEN. Non ce la fa il Genoa ad interrompere la striscia negativa dell’ultimo periodo e viene eliminato dalla Lazio dalla Coppa Italia.

Ecco le pagelle di LN:

LAMANNA: 6 Non è irreprensibile sul tiro di Hoedt ma si riscatta sul rigore.

MUNOZ: 6 Il migliore della difesa nonostante qualche svarione in manovra

BURDISSO: 5,5 Qualche errore di posizione in occasioni delle reti biancocelesti

ORBAN: 5 Che disastro per l’argentino tornato titolare

LAXALT: 5,5 E’ fumoso e quasi mai riesce a saltare l’uomo.

COFIE: 5 E’ lontano dal sostituire Rincon

RIGONI: 6 Quando si spinge in avanti diventa pericoloso, in difesa si perde

LAZOVIC: 6 E’ una spina nel fianco e sforna assist pericolosi

OCAMPOS: 5,5 Pochi spunti degni di nota a parte il palo,

PINILLA: 6,5 E’ fuori condizione ma il gol è di pregevole fattura.

PANDEV: 6,5 In Coppa si trasforma il macedone, prestazione di livello per lui

NINKOVIC: 5,5

NTCHAM: sv

GENTILETTI: SV

JURIC: 6

FC