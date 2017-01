Lazio-Genoa, Juric “Poco turn over in Coppa Italia”

GENOVA 17 GEN. Curarsi la ferita, suturarla con i punti. Sempre la medicina più efficace. La sconfitta con il Cagliari, una sberla che brucia, ha lasciato il segno. La missione è stringere i denti. Nel ritiro di Roma il tecnico Ivan Juric, campione di onestà intellettuale, sta incollando i cocci e punta la gara con la Lazio. Il secondo impegno in giorni concentrati di incontri. “Andiamo ad affrontare una squadra di vertice, un organico che offre soluzioni e cambi all’altezza. La Lazio è un avversario molto forte, come dimostrano il rendimento e la striscia di risultati che ha collezionato. A livello di turn-over ora non abbiamo tante opzioni. Cercheremo di adottare qualche cambiamento, ma nei limiti del normale”.

Su dal carro e giù dal carro. In Italia è sempre lo sport nazionale e conta un esercito di adepti. E’ il più seguito a margine delle oscillazioni dei verdetti espressi dal campo. Fa parte del gioco e va accettato. Bisogna tirare dritti e lavorare sodo per favorire tempi migliori. “Dopo la partita sbagliata con il Cagliari, l’obiettivo è ritrovare quella solidità che ha contraddistinto il percorso nel girone di andata. Quando la ritroveremo, quando avremo completato l’inserimento dei nuovi arrivi, pure il gioco tornerà a essere una prerogativa della squadra. Dobbiamo essere compatti per superare le difficoltà del momento”.