GENOVA. 27 FEB. Una discoteca di Santa Margherita è stata chiusa in seguito alla sospensione della licenza. Il provvedimento è stato deciso dopo i contorlli dei carabinieri perché, secondo gli accertamenti, vi lavoravano due dipendenti non in regola e nella sala sono stati trovati oltre il doppio degli avventori previsti dalla capienza massima.

Il controllo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ma i carabinieri erano già passati nel locale notturno venerdì. I militari prima hanno appurato che nella discoteca c’erano 400 persone invece delle 150 fissate dalla capienza. Poi, il sabato sera, hanno rilevato la presenza di due dipendenti non in regola. Da lì la decisione di sospendere la licenza e di chiudere il locale. Prima di dare il via al provvedimento di chiusura, tuttavia, si è attesa la fine di una festa privata conclusa regolarmente alle 4 di domenica. La sala dovrebbe rimanere chiusa sino a quando i gestori non regolarizzeranno la posizione dei lavoratori e pagheranno le sanzioni amministrative.