Lavori fino a settembre in zona San Fruttuoso

GENOVA. 26 GIU. La polizia municipale ci segnala l’avvio di alcuni importanti interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio del Municipio Bassa Valbisagno.

Da fine giugno ai primi di settembre la direzione levante sull’asse Canevari – Giusti – Giacometti – Casoni subirà importanti lavori di sistemazione, secondo una precisa tabella.

Da oggi 26 giugno Piazza Giusti e via Giacometti saranno interessate da scavi per il rinnovamento della condotta del gas metano.





Quando l’attività andrà a regime (nel giro di alcuni giorni) con via Giacometti che perderà la prima corsia lato mare per la direzione levante.

Successivamente questi scavi proseguiranno insieme a Mediterranea delle Acque (che sta già lavorando in P. Terralba – via Casoni) e nella seconda fase (da fine luglio ai primi di agosto secondo la programmazione prevista) lo scavo unito prevederà l’occupazione e chiusura di entrambe le corsie per la direzione levante sul lato a mare della carreggiata, mentre sulle due corsie per la direzione ponente lato monte verrà ricavato un doppio senso con una sola corsia per ciascuna direzione di marcia.

Si suggerisce di transitare di preferenza da corso Gastaldi/Foce.

Ancora da oggi verrà installato un cantiere in via Del Piano per la sostituzione di un tratto di elettrodotto che occuperà in due sessioni successive la via, con partenza dall’altezza di Via Calì fino a via Tortosa, e successivamente da via Tortosa a Piazza Carloforte.

Durante l’intero arco delle escavazioni si renderanno temporaneamente necessari sensi unici alternati nel tratto di occupazione del cantiere.

Il percorso per la direzione mare consigliato per chi proviene da monte è Corso De Stefanis – Corso Sardegna oppure via Bobbio – Canevari.

Questi lavori si concluderanno venerdì 4 agosto.