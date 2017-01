Lavagna, pusher 18enne trovato con marijuana: denunciato

GENOVA. 19 GEN. Ieri agenti del Commissariato Chiavari durante un servizio di prevenzione e controllo nei comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante transitando a Lavagna in Via XXIV Aprile, hanno notato un giovane che si dirigeva a piedi verso un’auto con il motore acceso, con a bordo 2 persone ed hanno proceduto ad un controllo.

Il soggetto appiedato è stato identificato come un 18enne venezuelano, le due persone in auto come un 19enne ed un 20enne italiani residenti in zona.

All’atto del controllo il 18enne ha consegnato un grinder, utilizzato per tritare la marijuana, contenente ancora residui.

Nascosti nella manica della felpa, i poliziotti hanno trovato due involucri di cellophane, contenenti rispettivamente 8,76 e 2,33 grammi di marijuana, che il giovane venezuelano ha ammesso di avere con sé per venderla ai due italiani in auto.

Questi ultimi hanno ammesso di trovarsi lì per acquistare stupefacente dal 18enne.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato mentre il giovane pusher è stato denunciato.