Lavagna, accoltellata dal padre: stava troppo al cellulare

GENOVA. 28 FEB. Il padre avrebbe accoltellato la figlia 12enne, in un momento di raptus in quanto stava troppo al cellulare con l’aggressione che sarebbe avvenuta a Lavagna e non a Teglia ad opera di un nordafricano come sostenuto dal padre. Insomma una reazione folle ed inutile che, se confermata, farebbe davvero riflettere sul comportamento del padre nei confronti della figlia.

Anche la nonna paterna sarebbe stata denunciata in quanto sapeva quanto era successo e nel momento della perquisizione da parte della squadra mobile avrebbe cercato di far sparire un sacchetto contenente indumenti e lenzuola sporche di sangue lanciandolo dalla finestra.

L’uomo è attualmente rinchiuso in isolamento nel carcere di Marassi. Oggi avverrà l’interrogatorio di garanzia e domani la probabile convalida del fermo.

La ragazzina è ricoverata al Gaslini ed è fuori pericolo dopo essere stata operata.