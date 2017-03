Lavagna, accoltellata dal padre, sospesa potestà genitoriale

GENOVA. 22 MAR. Il giudice del tribunale dei minori di Genova ha sospeso la potestà genitoriale al padre ecuadoriano che il 26 febbraio, a Lavagna, aveva cercato di uccidere a coltellate la figlia di dodicenne.

La ragazzina, che era stata portata al Gaslini, dallo stesso padre, in gravi condizioni, è stata formalmente affidata a una comunità per minori del comune di Lavagna.

La madre e altri due fratelli vivono in Ecuador e non possono raggiungerla in Italia per problemi economici.

La ragazzina è ancora ricoverata al Gaslini dove è seguita da psicologi e assistenti sociali.

Il padre, arrestato dalla squadra mobile per tentato omicidio, è a Marassi.

Lui dapprima aveva simulato l’aggressione da parte di un nordafricano, poi aveva confessato di aver perso la testa e di volersi suicidare, dopo aver tentato di uccidere la figlia, in quanto gli strozzini minacciavano di morte la moglie e gli altri due figli che vivono in Ecuador.

Nei giorni scorsi il suo legale ha presentato istanza di scarcerazione al Riesame per ottenere la libertà o i domiciliari.