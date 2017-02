Latte, migrante urtato da treno: è grave

IMPERIA. 12 FEB. Un migrante di nazionalità ancora sconosciuta è stato urtato da un treno, intorno alla mezzanotte di ieri, in frazione Latte, a Ventimiglia.

L’uomo è rimasto ferito, ma non è in fin di vita. Da quanto riporta la polizia ferroviaria, stava cercando di espatriare abusivamente in Francia, attraverso la linea ferroviaria in un punto vicino a quello dove lo scorso 23 dicembre è stato travolto ed ucciso da un treno un altro straniero, anch’egli diretto a piedi in Francia

Soccorso dal personale medico del 118 con la Croce Rossa, l’uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale.