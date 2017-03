L’Associazione Anfossi presenta la sua rassegna primaverile

GENOVA. 14 MAR. Ci avviciniamo alla bella stagione e l’Associazione Culturale Pasquale Anfossi si prepara per la rassegna primaverile 2017 che offre una serie di particolari e attraenti manifestazioni, con artisti di alto profilo, nel campo della musica da Camera, non solo “classica” ma anche sperimentale o pop, occasioni preziose per scambi di artisti di culture di sedi e di musiche.

L’Associazione, nata nel 1995 con lo scopo di organizzare concerti e conferenze, ricordando il musicista ligure Pasquale Anfossi, è aperta ai gusti musicali e culturali e ai generi più diversi, dalla musica antica a quella contemporanea, popolare e sperimentale, ed è stata fondata da Sergio Bonfanti che ne fu direttore artistico e presidente per 14 anni. Dopo la sua scomparsa, nel 2010 è diventata presidente e direttore artistico Carmen Vilalta. All’Associazione hanno aderito molte importanti figure artistiche ed intellettuali tra le quali i Maestri Gianandrea Gavazzeni e Carlo Maria Giulini. Piero Santi, Bruno Bettinelli, Guido Turchi, Renzo Mantero, Gillo Dorfles, Giuseppe Taddei, Ugo Benelli, Gloria Scalchi.

Questo programma primaverile prevede la presenza del giovanissimo e affermato pianista Emanuele Delucchi che mercoledì 22 marzo alle ore 16,30 alla Biblioteca Berio presenta i suoi cd, dedicati a Leopold Godowky, e si esibirà a Palazzo Tursi il primo aprile 2017 alle ore 20,30 in un DUO con il flautista Fabio De Rosa. Mercoledì 26 aprile alla Biblioteca Universitaria si ascolteranno le musiche scritte da un docente universitario compositore, Leopoldo Gamberini, figura di rilievo della cultura genovese, che ricordiamo ad un quinquennio dalla scomparsa anche con un convegno. E per la musica pop ci sarà una delle figure più rappresentative e originali di questo genere in Italia e negli USA, il chitarrista Paolo Schianchi, al Teatro dell’ARCA nel Carcere di Marassi (sabato 6 maggio) con un doppio concerto, per i detenuti e per il pubblico esterno. La musica dal popolare al klezmer animerà la Notte dei Musei con il duo clarinetto fisarmonica di Endrio Luti e Pino Larucciache si esibirà il 20 maggio alle 20,30 a Palazzo Tursi .

FRANCESCA CAMPONERO