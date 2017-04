L’architetto pittore Vincenzo Rossi espone ad Arenzano

GENOVA. 15 APR. Si era già fato notare quest’estate Vincenzo Rossi, l’architetto e pittore genovese che per la prima volta dal 19 maggio al 10 giugno 2016 era stato ospite nella nostra città da Capoverso (Piazza San Matteo 16) con la sua personale “Presenze Asenze”. In quell’occasione Rossi aveva presentato sei opere di varie dimensioni , in cui forme, volumi, colori accesi, avevano la dimensione del ricordo, dello straniamento, dell’attesa, in un gioco elegante di ironia e di affettuosa partecipazione.

Adesso ritroveremo questo artista al “Percorso dell’arte” , nell’ambito della XVIII edizione della manifestazione “FlorArte” ad Arenzano , la cui inaugurazione avverrà sabato prossimo 22 aprile 2017 alle ore 16,30.

L’amore per la pittura e l’arte in generale erano in Vincenzo Rossi già dall’infanzia e la professione di architetto ha assorbito una parte consistente delle sue energie in questo senso. Ma se l’opera dell’architetto trova la sua compiuta conclusione, senza possibilità di ripensamenti, a lavoro ultimato, oltre ad avere dei vincoli che non concedono molto arbitrio, la pittura, la grafica e la plastica lasciano già in partenza una libertà incondizionata di cui solo l’artista stabilisce il limite.





Nel suo lavoro di pittore Rossi ha concentrato la sua attenzione sul tentativo di dare forma alle emozioni, guidato dal desiderio di fissare qualche frammento dell’indefinito che caratterizza la nostra esistenza, il nostro passaggio e su questi presupposti sviluppo la sua ricerca.

Sabato prossimo, in occasione dell’inaugurazione di FlorArte, con l’Omaggio al Maestro Mesciulam, è in programma anche la presentazione del “Dizionario degli Artisti Liguri. Pittori, scultori, ceramisti, incisori, fotografi del XX e XXI secolo“ (Ed. De Ferrari). A moderare l’incontro sarà il Prof. Luciano Caprile. L’incontro si terrà presso la Serretta nel Parco Negrotto Cambiaso dove verrà inaugurato anche il Percorso dell’Arte, curato da Kunst & Arte, alla presenza del Maestro Mesciulam e dei molti artisti che assieme a Vincenzo rossi prenderanno parte a questa fortunata manifestazione.

FRANCESCA CAMPONERO