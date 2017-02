SAVONA. 17 FEB. Tre ragazzini di quindici anni sono stati denunciati oggi pomeriggio dai carabinieri di Vado Ligure, dopo essere stati sorpresi su un cavalcavia a lanciare pietre contro le auto in transito sulla via Aurelia. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 da parte di un automobilista.

Arrivati sul posto, i militari hanno colto i tre adolescenti in flagrante mentre con alcuni sassi tentavano di colpire le vetture che passavano sulla statale all’altezza dell’ex fortezza di Porto Vado. I giovani hanno spiegato ai carabinieri di aver cominciato a fare “quel gioco per noia”. Per fortuna, nessuna auto è stata colpita. Per i tre è scattata la denuncia per “attentati alla sicurezza dei trasporti in concorso”.