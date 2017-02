GENOVA. 14 FEB. Turismo in Liguria: via la clientela vip, avanti i migranti. Centro di accoglienza di lusso al Portofino Kulm Hotel, il prestigioso 5 stelle dotato di tutti i comfort e una vista mozzafiato sul mare, chiuso da dicembre 2013 per un contenzioso fra società di gestione (Portofino Kulm) e proprietà (UnipolSai). Tra i suoi ospiti illustri Margherita di Savoia, Gabriele D’Annunzio, Giacomo Puccini e Guglielmo Marconi.

Per ora si tratta solo di rumours. L’ipotesi era già stata avanzata un paio di anni fa, ma era stata scartata per la sollevazione popolare e i forti malumori della cittadinanza indignata. Ora, con il piano proposto da Anci Liguria, l’ideona torna in discussione. Se ne parlerà anche il 23 febbraio, durante una riunione coi sindaci del territorio del levante genovese.

«Non è più accettabile che vengano previste ulteriori quote di immigrati sul territorio. Le soluzioni, che Anci starebbe avviando, avranno come unico risultato quello di una crescita incontrollata e incontrollabile della presenza di immigrati, quasi sempre clandestini, per cui non è previsto un tetto massimo di accoglienza, visto che, mese dopo mese, anno dopo anno, i nostri Comuni sono periodicamente chiamati a trovare nuovi posti letto».

Lo hanno dichiarato Matteo Rosso, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Carlo Gandolfo, assessore del Comune di Recco, esprimendo contrarietà verso la realizzazione di un servizio di seconda accoglienza (Sprar- Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a livello comprensoriale nel Golfo Paradiso, proposto da Anci Liguria nell’area intorno Portofino.

«Come ha fatto notare anche il sindaco di Recco – spiegano Rosso e Gandolfo – i 117 immigrati, fissati dal piano dell’Anci per il Golfo Paradiso, rappresentano un numero insostenibile per il nostro territorio, per altro senza alcuna garanzia che, magari tra qualche mese, sia richiesto ai nostri Comuni un ulteriore sforzo e impegno nell’accoglienza di altre persone, minando gli equilibri sociali e la sicurezza delle nostre piccole comunità. L’Anci Liguria, anziché industriarsi a nuove e comunque inefficaci, se non dannose, soluzioni sull’accoglienza di immigrati, farebbe forse meglio a studiare forme di aiuto e supporto per le tante famiglie liguri in difficoltà, supportando i Comuni nel fare sistema e dare una sempre più adeguata risposta alle problematiche delle nostre fasce sociali più deboli».