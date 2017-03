GENOVA. 8 MAR. “Il mio augurio per l’8 marzo è quello di vedere sempre più donne nei posti di responsabilità, su questo il nostro Paese è ancora troppo indietro”.

E’ questo il messaggio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che domani, insieme ad alcuni assessori della Giunta, consegnerà 1.000 mimose targate #lamialiguria per le strade e nei negozi di Genova.

È una delle iniziative de “#lamialiguria donne”, organizzata da Regione Liguria in occasione dell’8 marzo.

In particolare, alle 9.00 presso il Muro delle Bambole in Piazza De Ferrari la vicepresidente Sonia Viale e l’assessore alle Pari Opportunità Ilaria Cavo, in collaborazione con l’Ipasvi, parteciperanno all’incontro “La Violenza raccontata ai ragazzi”, premiando gli alunni dell’Istituto comprensivo San Teodoro scolastico San Teodoro per gli elaborati realizzati sul tema della violenza sulle donne.

A seguire, l’assessore Cavo andrà a consegnare le mimose alle studentesse dell’Istituto Duchessa di Galliera mentre la vicepresidente Viale poterà l’omaggio floreale della Regione nella Casa di Riposo di Castelletto e alla Mensa dei poveri.

A consegnare le mimose alle donne che si recheranno negli uffici decentrati di Arte di via Sertoli, a Molassana, ci sarà invece l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola mentre l’assessore allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi porterà l’omaggio floreale nei negozi del centro cittadino.

Gli assessori all’Agricoltura e ai Parchi Stefano Mai e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone distribuiranno le mimose negli uffici regionali. Alle 15.00 la Sala Trasparenza ospiterà l’incontro “Ritratto di donna, testimonianze di donne nelle eccellenze della vita quotidiana”.

Le fotografie della giornata verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Regione Liguria mentre sul sito si potrà trovare un video con gli auguri delle donne componenti del Consiglio regionale e della Giunta.

Il presidente Giovanni Toti con il fascio di mimose del Distretto Florivivaistico della Liguria sarà alle 10.00 in piazza De Ferrari.