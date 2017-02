BOLOGNA. 15 FEB. La leggendaria Casa automobilistica sta richiamando migliaia di supercar, compresa la sua ultra-rara modello Veneno per un rischio di incendio che potrebbe svilupparsi per presunti problemi al sistema di alimentazione.

Un provvedimento adottato in seguito alla segnalazione della US National Highway Traffic Safety Administration.

Il problema, come si legge in una avviso di richiamo pubblicato dall’agenzia statunitense, sarebbe collegato ad un errore di fabbricazione che potrebbe causare eventuali perdite dai tubi del carburante.

Il richiamo tecnico in officina è stato predisposto e comprende tutti le 12 Veneno attualmente sulle strade.

La casa automobilistica sta anche richiamando circa 5.900 Aventadors. Le Veneno a suo tempo, nel 2013, anno di inizio produzione, furono messe in vendita solo in 3 esemplari, come una sorta di opera d’arte al prezzo di 3 milioni di euro.

Nel 2016 però, il prezzo di mercato delle vetture aveva già superato i 10 milioni di euro. Lamborghini Veneno è stata realizzata per festeggiare i 50 anni della casa automobilistica.

Il suo sviluppo parte dalla Aventador con cui condivide gran parte dei componenti, dal telaio a parti meccaniche. In tutto sono stati prodotti 4 esemplari, di cui solo 3 destinati alla vendita. Gli esemplari hanno 3 colorazioni differenti: verde, bianco e rosso, in onore della bandiera italiana, mentre l’esemplare non in vendita è di colore grigio.

La casa auto ha precisato di non essere a conoscenza di incidenti.

Però, per i possessori di auto è necessario prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai Concessionari Lamborghini Italia.

La Lamborghini Veneno nonostante conservi caratteristiche di un’auto da corsa è omologata per un uso stradale. Sotto il cofano c’è un possente propulsore V12 da 6,5 litri di cilindrata derivato da quello già usato sull’Aventador.

Il motore è in grado di sviluppare 552 kW, 750 CV a 8250 giri/min.

La coppia motrice è di 690 Nm a 5500 giri/min. La macchina ha un’accelerazione che le permette di passare da 0 a 100 in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 355 km/h. Dispone inoltre di un cambio a 7 rapporti e di trazione integrale permanente.

La versione coupé ha una massa pari a 1450 kg, le dimensioni, invece, parlano di una lunghezza pari a 4,78 metri, larghezza pari a 1,99 metri, altezza di 1,11 metri e passo di 2,75 metri.