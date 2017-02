SAVONA. 22 FEBBR. Grande attesa per gli appassionati delle due ruote per la classica di apertura delle Granfondo. Domenica infatti dopo il Trofeo Laigueglia dei professionisti lo splendido borgo ligure ospiterà la celebre Granfondo Laigueglia Alè, organizzata dalla Gs Alpi insieme all’amministrazione comunale laiguegliese.

Si tratta di un evento prestigioso che ogni anno vede al via migliaia di ciclisti e che inaugura anche il calendario stagionale di ben sei importanti challenges: Prestigio, Shimano Challenge, InBici Top Challenge, Gran Premio Costa Ligure, Gran Trofeo GS Alpi e Formula Bici. Insomma una gara a cui tutti vogliono partecipare e nella quale tutti quanti vogliono ben figurare. La Manifestazione inoltre porta in Riviera in periodo invernale un indotto di migliaia di persone fra accompagnatori, amici, parenti ed appassionati.

“Il nostro è un evento che – dicono gli organizzatori – bada innanzitutto alla sicurezza ed al concetto di fare sport divertendosi. Importante come sempre la presenza della Polstrada di Albenga. Il percorso vedrá la partenza nel cuore di Laigueglia fra corso Badarò e via Mazzini e si svilupperà lungo il lungomare ligure. Dopo l’ inizio soft ci saranno le salite anche ardue, in zone ricche di fascino, con passaggi suggestivi e spettacolari. Per poi alla fine ritornare a fiancheggiare il mare di Laigueglia, gustandosi lo sfizioso pasta party dopo aver affrontato oltre 100 km di emozioni sui pedali”.

Tremila i ciclisti iscritti, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che pedaleranno per 114 km su un dislivello di 1962 metri fra Riviera ligure ed entroterra savonese. Partire dal mare, affrontare le montagne, per poi ritornare fra le onde della Riviera ligure sará un tuffo al cuore per tutti sia per i ciclisti sia per il pubblico.

“Passare così repentinamente da uno scenario all’ altro mitiga anche la stanchezza e la sensazione di fatica- spiegano gli organizzatori- cercare e trovare sempre qualcosa di nuovo all’ interno dell’itinerario di gara è l’essenza della nostra Granfondo. Si dice che le donne accasatesi a Laigueglia si siano innamorate prima del paese che degli uomini che hanno poi sposato. Mentre oggi si può dire che si siano anche innamorate della Granfondo Laigueglia, viste le numerose presenze femminili che accompagnano la manifestazione ciclistica”.

La partenza è prevista per le ore 9 (apertura griglie alle ore 8).

PAOLO ALMANZI