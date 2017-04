SAVONA. 3 APR. Con la partenza dei gozzi dal molo di Laigueglia domani mattina alle ore 8 (tempo permettendo) prenderanno il via le cerimonie di commemorazione per i 100 anni dell’ affondamento del “Ravenna”. Il naufragio del piroscafo, che fu silurato e affondato dai tedeschi davanti a Capo Mele, fu un evento che vide il generoso impegno dei laiguegliesi che si prodigarono nel salvataggio dei naufraghi. Ai parenti dei marinai e pescatori che parteciparono alle operazioni di soccorso il Comune di Laigueglia consegnerà un encomio, riconoscimento che nessuna autorità o ente pubblico aveva mai consegnato a coloro che quel giorno, a bordo delle loro imbarcazioni, riuscirono a salvare e a portare a riva i naufraghi dell’affondamento della nave. Il siluramento del piroscafo “Ravenna” avvenne verso le 9 e 30. La nave viaggiava in direzione nord a 2,5 miglia al largo di Capo Mele, di fronte al Santuario di N.S.delle Penne e proprio al momento di virare fu avvistato un siluro lanciato da un sommergibile tedesco, che si avvicinava in emersione provenendo dall’ isola Gallinara. L’ordigno colpì la nave a poppa, vicino alle stive. Attraverso lo squarcio nelle lamiere provocato dal siluro, l’acqua invase le stive e la prua si alzò alta verso il cielo. La nave raggiunse una posizione verticale e quindi si inabissò velocemente di poppa. L’affondamento fu rapidissimo: appena il tempo di mettere in mare le scialuppe e chi non vi trovò posto dovette stare a galla nuotando. La costa distava solo tre miglia, per cui tutti i pescatori di Laigueglia e Alassio portarono aiuto ai naufraghi. Poche ore dopo erano quasi tutti in salvo sulla spiaggia e il Comandante si trovava nella locale Regia Delegazione di Porto a colloquio con il sott’ ufficiale Maccaroni per la deposizione circa l’avvenuto affondamento e per il disbrigo di tutte le pratiche. Le vittime furono sei, cinque passeggeri e un marinaio. Nel 1930, sulla “Ravenna” iniziarono i lavori per il recupero del carico. I palombari della Sorima, imbarcati sulla nave “Rostro”, usarono le mine elettriche per aprire lo scafo. Il valore di quanto recuperarono fu di dieci milioni di lire dell’epoca.

Il piroscafo “postale” Ravenna realizzato nel 1899 sugli scali del cantiere N.Odero & C. di Genova Foce. Immatricolato dalla Società di Navigazione a vapore “Società Italia”, aveva una stazza lorda di 4.250 tonnellate, stazza netta 2.690 tonnellate. Lungo 110 metri e largo 13 aveva come armamento 2 cannoni 76/40 Armstrong. Venne varato il 2 marzo 1902 ed il viaggio inaugurale fu sulla rotta Genova-Plata (Argentina) con partenza il 18 giugno 1901.

Sulla vicenda è utile consultare il libro scritto dal compianto professor Tommaso Schivo “Laigueglia e il siluramento del Ravenna” che ha affrontato soprattutto il tema di come questo avvenimento abbia segnato profondamente la storia del borgo marinaro e delle famiglie dei pescatori che si prodigarono nelle operazioni di salvataggio dei 300 naufraghi.

Questo il programma delle cerimonie a Laigueglia. Alle ore 8 raduno e partenza dei gozzi dal molo di Laigueglia e dal Porto di Andora fino a raggiungere il luogo di affondamento del piroscafo “Ravenna”. Alle 9 e 30 benedizione e deposizione di una corona in mare, in ricordo delle vittime. Alle 10 e 45 rientro a terra. Intanto alle 9 e 30 verrà inaugurata la Mostra multimediale (Ex Delegazione di Spiaggia – Piazza Cavour) dopo la conferenza sul “Ravenna”, a cura di A.S.D. e P.S InfoRmare di Imperia. La mostra rimarrà aperta fino al 17 aprile.

Alle 16 nel Santuario di Nostra Signora delle Penne si svolgerà la messa, seguita dalla consegna ai parenti dei marinai e pescatori soccorritori dei naufraghi dell’encomio civico solenne.

Alle 17 e 30 è prevista la benedizione memoriale del “Ravenna” con cenni storici sull’avvenimento bellico, mentre alle 17 e 45 “Ravenna Expedition” si terrà la conferenza con proiezione video a cura dei subacquei dello Sport7 Diving Club di Andora. alle 18 è prevista la proiezione del trailer della commedia teatrale “ Viva la Merica” di Gino Rapa (Fieui di Caruggi) su una traversata atlantica del Ravenna. Infine nel centro storico si terrà “Memoria in Mostra”, vetrine a tema con fotografie e documenti dell’evento allestite negli esercizi commerciali.

CLAUDIO ALMANZI