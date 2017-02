SAVONA. 27 FEBBR. Federico Pozzetto della Cannondale Gobbi Fsa si è aggiudicato la diciottesima edizione della Granfondo di Laigueglia, gara organizzata dalla Gs Alpi, insieme all’amministrazione comunale laiguegliese. Si tratta di un evento prestigioso che ha visto al via tremila ciclisti e che ha inaugurato anche il calendario stagionale di ben sei importanti challenges: Prestigio, Shimano Challenge, InBici Top Challenge, Gran Premio Costa Ligure, Gran Trofeo GS Alpi e Formula Bici. Così ora Pozzetto, grazie al successo laiguegliese, si gode anche la testa della classifica di ben sei graduatorie differenti. Al secondo posto si è classificato Tommaso Elettrico della Aso Team Cps Cycling, terzo è giunto Paolo Castelnovo della Asd Team Mp Filtri.

Fra i liguri da segnalare Fulvio Rosso (11°), Gilles Tagliapietra (14°) e Roberto Bommarito (20°).

Nelle classifiche di categoria lusinghiero quarto posto per Mauro Monteleone ottenuto nei Master 7.

In campo femminile ha trionfato Barbara Lancioni della Mg Vis Somec Lgl, davanti a Erica Magnaldi (Team De Rosa Santini) e Barbara Genga (Team Fausto Coppi). Fra le liguri da segnalare il quarto posto di Olga Cappiello ed il sesto di Ylenia Altomare.

La classifica delle società ha visto invece la vittoria della Rodmam Azimut Squadra Corse, davanti a Gs Sportissimo Top Level e Asd Jolly Europrestige.

“E’ stata una edizione memorabile – spiegano gli organizzatori- baciata dal sole con un gran movimento di ciclisti e accompagnatori. Partecipanti soddisfatti per l’organizzazione della gara che si è svolta in assoluta sicurezza lungo tutto il percorso. Un evento che ha attirato la curiosità anche di molti appassionati del mondo del ciclismo dopo il trofeo Laigueglia e speriamo ne giungano altrettanti domenica prossima per la gara di Mtb. Abbiamo vissuto giorni molto intensi anche perché la Granfondo non si è vissuta solo sulle strade, ma anche nel grande villaggio dedicato alle due ruote all’ ex deposito della Sar. La Granfondo di Laigueglia infatti si attesta tra le più storiche gare italiane del settore. Tante corse di questo tipo vengono organizzate in Italia, ma Lagueglia ha un fascino particolare e

da anni è diventata la patria del ciclismo sia professionistico, sia amatoriale. L’impegno profuso per eventi come questo è elevato anche con ingenti investimenti”.

L’ appuntamento per gli appassionati delle due ruote è dunque fissato è per domenica prossima quando si correrà il Trofeo Laigueglia XC di Mtb- Grand Prix d’inverno giovanile.

PAOLO ALMANZI