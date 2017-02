Ladro moldavo lasciato libero: arrestato dai carabinieri

GENOVA. 25 FEB. 3. Un moldavo di 23 anni, residente a Lavagna, gravato di pregiudizi di polizia, nella mattinata di ieri è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione, poiché aveva in pendenza un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena detentiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione, nonché al pagamento di multa di 400 euro, per “furto in esercizio commerciale in concorso”.

Il reato era stato commesso lo scorso mese di luglio. L’immigrato è stato rinchiuso nel carcere di Chiavari.