Ladri di biciclette in Albaro: arrestato un ecuadoriano

GENOVA. 6 APR. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, in via di Serretto ad Albaro, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha tratto in arresto per “rapina e possesso ingiustificato di chiave alterate e/o grimaldelli” un cittadino ecuadoriano di 21 anni, celibe, pregiudicato, nullafacente, residente a Genova.

Il giovane immigrato era stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri mentre stava rubando una bicicletta, tranciandone con una tenaglia la catena fissata a un paletto per strada.

Il ladro di biciclette, accortosi di essere stato scoperto, si dava alla fuga proprio sul mezzo rubato, ma dopo una breve colluttazione veniva fermato. Addosso gli veniva trovata la tenaglia usata poco prima e quindi arrestato.