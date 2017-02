GENOVA. 26 FEB. Martedì alle 17,30 nella sala dell’Auditorium al Teatro Carlo Felice, è in programma una conferenza illustrativa del balletto “Lac”.

La stagione danza del Teatro Carlo Felice prosegue dal 2 al 5 marzo con un grande balletto del coreografo Jean-Christophe Maillot, portato in scena da Les Ballets de Monte-Carlo di cui è direttore.

In quest’occasione la giornalista critico di danza Francesca Camponero terrà un incontro con il pubblico all’Auditorium del Teatro genovese dove racconterà la storia del grande balletto Il lago dei cigni da cui Maillot ha tratto la sua nuova versione, facendo un excursus su tutte le altre versioni di questo straordinario balletto, senza dubbio il più famoso del XX secolo, che hanno fatto la storia. Da quella di Matz Ek del 1987 fino a quella di Matthew Bourne del 1985.

Non mancheranno come sempre estratti video dal Lago dei cigni in cui si avrà modo di ammirare i grandi protagonisti del passato come Rudolf Nureyev, Margot Fonteyne , Maja Pliseztkaja, fino ad arrivare naturalmente a gustare qualche pillola del balletto della Compagnia di Montecarlo. Un balletto la cui drammaturgia è stata realizzata dallo scrittore Jean Rouaud, vincitore nel 1990 del Premio Goncourt (il massimo premio letterario francese)e che fonde balletto classico e danza moderna dando vita ad uno spettacolo drammatico, sensuale e attraversato dall’inizio alla fine da una tensione degna di un thriller.