La tragedia sulle ali di un gabbiano alla Corte

GENOVA. 1 MAR. Uno scenario crepuscolare quello giustamente scelto da Marco Sciaccaluga per presentare uno dei capolavori di Cechov, Il Gabbiano, tradotto da Danilo Macrì dalla memorebile soluzione adottata circa vent’anni fa da Andrè Markovicz e Francoise Morvan.

Un fondale di un panorama lontano in cui si intravede il lago, grande protagonista della piece, che fa da scenario ad un disatro familiare che non vuole redenzione. Un’attrice famosa che del teatro ha capito solo quanto fama è stato in grado di apportarle, un figlio infelice perchè non sente l’amore di una madre troppo impegnata ad essere impegnata piuttosto che accorgersi di lui, una ragazza più innamorata di una carriera che di un uomo, uno scrittore indeciso fra l’essere qualcuno o celarsi dietro una canna da pesca, una ragazza che si crogiola nel dolore di un amore non corrisposto fino al masochismo di un matrimonio con chi non ama e non stima, un generale infatuato della fama del mondo dello spettacolo, un medico dongiovanni che vede più in là di altri ed un padrone di casa stanco e vecchio ma che non vuole morire, l’unico ancora capace di amare. Questi i personaggi di una borghesia decadente che nel 1895 si presentarono, non graditi, al pubblico di San Pietroburgo e che Marco Sciaccaluga ha ripresentato ieri sul palco della Corte per quest’ultima produzione del Teatro Stabile di Genova.

Un cast tutto firmato Stabile di Genova con al vertice Elisabetta Pozzi nel ruolo di Irina. Un cast da cui però ci si aspettava di più, fatta esclusione per due grandi interpretazioni :quella di Tommaso Ragno nel ruolo di Boris Alekseevic, lo scrittore, e quella di Federico Vanni in Petr Nicolaevic, il fratello di Irina. Anche Elisabetta Pozzi è sembrata un po’ fuori parte rispetto al solito, riportando una Irina dalla gestualità un po’ grezza, la cui arte seduttiva la si ritrova solo nel dialogo in cui persuade l’amante scrittore a rimanere con lei piuttosto che cedere alle lusinghe della giovane Nina, aspirante attrice. Il ruolo di Konstantin sappiamo tutti essere un ruolo difficilissimo in cui vanno dosate tanto l’esuberanza giovanile quanto la sofferenza interiore, senza sfociare nell’isterismo e Francesco Sferrazza Papa dovrebbe ancora lavorarci su. Come non è chiaro il perchè Alice Arcuri, la giovane Nina, spesso caschi in una strana recitazione con accento straniero che certamente non è convincente.

Nel complesso possiamo comunque dire che il lavoro di Sciaccaluga sia egregio ed attento a riportare quella veritiera saggetta che c’è nel teatro di Cechov, in cui la vittima sacrificale del gabbiano ucciso dal giovane Konstantin non è altro che il simbolo della distruzione che sta in ogni personaggio profondamente ferito e irreversibilmente distrutto dalla vita che non riesce più a prendere il volo.

Lo spettacolo è in scena alla Corte fino a domenica 19 marzo.

FRANCESCA CAMPONERO