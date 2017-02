La stazione sciistica di Artesina compie 53 anni

GENOVA. 15 FEB. Sabato prossimo la stazione di Artesina celebrerà il suo 53° anno di vita. La festa di compleanno è un appuntamento importante nella programmazione delle attività della stagione. Al centro dell’attenzione, nell’Artesina Snow Party, tutti gli operatori che ogni giorno operano per garantire i migliori servizi offerti da Artesina. Un importante momento di aggregazione dedicato non solo al personale degli impianti, agli operatori commerciali e ai maestri di sci ma anche ai turisti e alle autorità istituzionali. Artesina conferma la sua vocazione family friendly. La neve, prima di tutto, ma anche un ambiente ideale sia per il relax sia per il divertimento grazie a un fitto calendario di eventi. Anche la stagione 2016/2017 procede secondo questi importanti tratti distintivi di accessibilità, accoglienza e massima disponibilità a render l’esperienza sulla neve davvero unica.

Il prossimo sarà, quindi, un week end particolarmente movimentato. Alle ore 12 di sabato la Baby Dance con Pinky, alle 20:30 la fiaccolata in piazza con composizione scenografica, giochi di luce e brindisi di buon compleanno per tutti. Dalle ore 21 musica e divertimento saranno garantite presso “Al Bidone”. Domenica, dalle ore 10, “Winter party” musicale con Radio Artesina Live e Baby Dance con giochi e intrattenimento. Entrambe le giornate saranno caratterizzate da “Braciamo… insieme!”, a partire dalle ore 12 in piazza, con grigliatona mista.