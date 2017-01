La Spezia, uomo nudo a spasso in Viale San Bartolomeo (FOTO)

LA SPEZIA. 21 GEN. Ancora un uomo completamente nudo a passeggio per la città. Ancora una volta fotografato e pubblicato sulla pagina Facebook ‘cult’ di “Cresciuti Disagiati” (una pagina che merita sicuramente i molti like che ha).

Dopo il ragazzo, poi risultato un giovane con problemi psichiatrici già in cura presso una struttura, immortalato il 27 dicembre scorso mentre correva in tenuta adamitica in via XX Settembre, nella via principale di Genova, in pieno giorno, ecco che stasera un altro uomo, nudo integrale, è stato ripreso mentre passeggiava lungo Viale San Bartolomeo, il famoso lungomare di La Spezia. Questa volta, però, di notte, con la strada deserta.

Nel breve video pubblicato un paio di ore fa da “Cresciuti Disagiati” si vede l’uomo, dalla pelle chiara e la corporatura robusta, apparentemente di mezza età, camminare frettolosamente lungo il marciapiede. Senza nè vestiti nè mutande, scalzo e col volto imbronciato, il misterioso ‘nudista’ sembra non fare caso alla macchina che lo affianca, a bordo della quale due ragazzi lo filmano incuriositi e sconvolti da questo strano incontro.

Sperando ovviamente che i motivi che lo hanno portato a questa strana passeggiata notturna senza veli non si rivelino drammatici o preoccupanti, attendiamo aggiornamenti.

M.F.