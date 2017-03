LA SPEZIA. 10 MAR. I cittadini del Comitato Fossitermi, quartiere di La Spezia, ieri hanno inviato un altro esposto al Prefetto Garufi e per conoscenza al Ministro dell’Interno, Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri, Comandante Polizia municipale, Sindaco e Assessore alla sicurezza, con il quale chiedono ad alta voce di poter vivere in una città sicura.

“La sicurezza – spiegano i residenti – è quel diritto che lo Stato deve garantire al cittadino. E’ inaccettabile che le persone, abbiano paura di essere rapinate sia in casa che per strada. Non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere se la vittima reagisse visto che i malviventi girano spesso in gruppo ed armati di coltello.

E’ indispensabile, alla luce dei continui furti, rapine e atti vandalici che sono stati perpetrati nel nostro quartiere e in altre zone della città, realizzare un sistema di videosorveglianza collegato alle Forze dell’Ordine che permetta in tempo reale di controllare le zone a rischio della città.

Importantissima, se non basilare, anche l’illuminazione che nel nostro quartiere lascia molto a desiderare: infatti, ci sono zone in cui vie e scalinate rimangono completamente al buio”.