“La scuola degli asini” alla Società Economica di Chiavari

Venerdì, 29 dicembre, alle ore 17, presso la Società Economica in Via Ravaschieri 15 a Chiavari, Rosy Serio ed Enrico Rovegno presentano l’ultima fiaba illustrata creata da Marino Muratore: “La scuola degli Asini” edita da De Ferrari.

In pieno periodo natalizio, il nuovo ciclo di incontri proposto quest’anno da Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica, strizza l’occhio ai più piccoli e propone una favola intrigante e divertente, ricca di spunti di riflessione e contenuti importanti anche per i più grandi.

Marino Muratore: Ha pubblicato le fiabe illustrate: Il Fisarmonicista Stonato (2004), Il Cavallo di Cioccolato (2005), Il gatto Peo e i cani verdi (2008) e i libri: Racconti diver(t)genti (2003), Due storie vicine (2009), Scrittori immaginari (2010). Inoltre è stato “voce” di molte donne e uomini, ultranovantenni e ospiti di strutture residenziali, nella raccolta di storie autobiografiche “La memoria, la mia storia” (2008), finanziato dalla Fondazione Carige.





È co-autore del libro “L’affido omoculturale in Italia” (2009), che racconta l’accoglienza di bambini stranieri presso famiglie della medesima cultura. Nel progetto ha collaborato con molte delle comunità straniere presenti a Genova. E’stato premiato in molti concorsi letterari.

Da anni organizza eventi, conduce laboratori di scrittura e attività didattiche in musei e scuole di ogni ordine e grado. Attualmente lavora come funzionario presso la Biblioteca Internazionale per Ragazzi “E. de Amicis” di Genova.