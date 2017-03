La Pro Recco a Brescia si aggiudica la Coppa Italia

BRESCIA. 13 MAR. In casa del Brescia La Pro Recco si impone 12-11 (6-6 il risultato alla fine del quarto tempo) e si aggiudica la Coppa Italia.

I biancocelesti mettono in bacheca la dodicesima Coppa Italia, la quinta di fila, in un match bellissimo, pareggiato da Sukno a 35 secondi dalla sirena.

Partenza veemente del Brescia che passa dopo appena 14 secondi grazie ad un rigore di Rizzo. Partita spezzettata con gli arbitri a fischiare ripetuti falli in attacco.

La Pro Recco ci prova, ma Del Lungo sbarra la strada due volte a Mandic e Sukno. E così arriva il raddoppio dei padroni di casa con Ubovic – due uomini in più – che capitalizza una respinta di Volarevic e chiude il primo parziale in vantaggio di due reti.

Si riparte e dopo 25 secondi i biancocelesti dimezzano il divario con Mandic da posizione 1. I legni salvano Del Lungo in due occasioni ravvicinate (bolidi di Figlioli ed Echenique). Partita bellissima, con le squadre che cercano il varco giusto. Lo trova a sei secondi dal termine l’altro mancino della Pro Recco, Echenique, bravo a sfruttare la superiorità numerica: a Mompiano la gara è nuovamente in parità.

Rimonta completata dopo 1.24 del terzo tempo con Figari a battere del Lungo da un metro. Passano venti secondi e i lombardi pareggiano ancora con un rigore realizzato da Paskovic. Ci vuole un super Mandic da lunga distanza per riportare avanti la squadra di Vujasinovic. Pro Recco che va sul +2 grazie a Ivovic che segna sul filo dei due metri imbeccato da Mandic. Il sinistro di Nora, con l’uomo in più, accorcia le distanze a 60 secondi dalla terza sirena. Volarevic è prodigioso su Nicholas Presciutti a pochi istanti dal suono della sirena.

Il quarto tempo lo apre un gol di Muslim che si gira in un fazzoletto e riporta in equilibrio la gara. Mompiano spinge i padroni di casa, il palo salva la Pro, mentre dall’altra parte è la traversa a respingere l’assalto di Echenique. A uno e quaranta dal termine la ribalta il Brescia con Rizzo da posizione 1. Vujasinovic chiama il time out e Sukno, a uomo in più, fa 6-6 quando mancano 35 secondi: si va ai rigori, Volarevic è prodigioso su Nicholas Presciutti e Muslim. Mandic non sbaglia il tiro decisivo: gli artigli sulla Coppa Italia sono della Pro Recco.

“Vincere ai rigori ha sempre un gusto particolare – afferma mister Vujasinovic -. Certamente potevamo giocare meglio, ma era la prima vera partita di questa stagione, c’era in palio un trofeo e mi aspettavo che la squadra fosse contratta; quest’anno il Brescia è più abituato a gare del genere, soprattutto in Champions League dove sta lottando per entrare nella Final Six. Alla fine, comunque, abbiamo tirato fuori la qualità e poi abbiamo avuto un grande Volarevic in porta. Una buona partenza, ma da stasera pensiamo alle sfide che ci aspettano nei prossimi due mesi”.

Di seguito la sequenza dei penalty: N. Presciutti (parato), Ivovic (parato), Muslim (gol), Mandic (gol), Paskovic (gol), Figlioli (gol), C. Presciutti (gol), Figari (gol), Rizzo (gol), Sukno (gol), N. Presciutti (gol), Ivovic (gol), Muslim (parato), Mandic (gol)

PER IL TABELLINO: http://www.federnuoto.it/discipline/pallanuoto/coppa-italia/2016-2017/maschile.html?view=tabellino&id=215