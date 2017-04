La polizia sequestra 15 kg di hashish a Sestri Ponente

GENOVA. 11 APR. Ieri pomeriggio, la polizia ha sequestrato 15 chili di hashish occultati all’interno di un box di via Ruscarolo, nella delegazione di Sestri Ponente.

L’attività d’indagine ha avuto inizio lo scorso 27 marzo quando gli agenti del Commissariato Prè, dopo un lungo pedinamento iniziato a Sestri Ponente, hanno arrestato in Via Targa un marocchino di 37 anni N.H. trovato in possesso di oltre 1 chilogrammo di hashish.

All’atto dell’arresto l’uomo portava con sé un mazzo di chiavi di cui non ha saputo giustificare la provenienza. I poliziotti, dopo averle sottoposte ad esame accurato, hanno verificato che erano molto simili a quelle che aprono i lucchetti utilizzati per i cancelli e per le serrande basculanti.





Così, ieri pomeriggio, hanno perlustrato la strada che il marocchino aveva percorso il giorno dell’arresto provando ad aprire con le chiavi sequestrate tutti i cancelli, le serrande e le saracinesche che incontravano sulla via.

Dopo oltre 3 ore di tentativi, finalmente, in Via Ruscarolo, una delle chiavi ha aperto il cancello d’accesso di un complesso di garage e, all’interno, un’altra ha permesso l’apertura della serranda di un box.

I poliziotti, una volta entrati, hanno notato che era presente solo un mobile dove era occultato lo stupefacente, 15 chili di hashish, confezionato in involucri di grosse dimensioni, fasciati con cellophane trasparente.