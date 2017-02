La polizia arresta tra Genova e Lavagna 2 latitanti

GENOVA. 22 FEB. In un’operazione della Polizia tra Genova e Lavagna sono stati rintracciati ed arrestati 2 pregiudicati latitanti.

Il primo provvedimento, per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni aggravate, ha riguardato un pluripregiudicato 38enne originario di Santa Margherita Ligure, condannato alla pena della reclusione per 6 anni e 8 mesi.

Il ricercato, conosciuto nei comuni del Tigullio per i ripetuti comportamenti violenti, aveva fatto perdere le proprie tracce dalla fine dello scorso mese, quando era stato dimesso da un ricovero ospedaliero.

Grazie alle serrate investigazioni condotte dalla Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, l’uomo è stato rintracciato nel territorio del Comune di Lavagna, probabilmente in procinto di tentare una disperata fuga all’estero.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chiavari.

Il secondo Ordine di carcerazione è stato eseguito nei confronti di un 56enne di origini palermitane, condannato per 3 anni e 6 mesi, per detenzione di materiale pedo-pornografico.

L’uomo era stato indagato nel 2013 dalla Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile, ed è stato rintracciato a Genova, dove aveva trovato rifugio presso alcuni parenti.

Il 56enne è stato associato al carcere di Genova-Pontedecimo.